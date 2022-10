W drużynie Tomsona i Barona w odcinkach na żywo zameldowali się: Marin Rybczyński, Evgen Peltek, Dominik Dudek, Aelin (Tetiana Diaczenko).

Końcówka programu z udziałem członków Afromental przyniosła mnóstwo emocji. Po występie Aelin Tomson z Baronem musieli wyrzucić kogoś kosztem świetnie śpiewającej Ukrainki. Rozważali wyrzucenie z show Agaty Góreckiej-Lipińskiej i Evegena Pelteka.

"Agata, bez względu czy są bębny, czy ich nie ma, jesteś groovem. Masz tak stylowe śpiewanie, absolutnie jesteś dla mnie zapamiętywalna i śpiewasz świetnie" - komentował Baron.

"Żenia, wierzę w ciebie. To byłaby wielka strata dla programu, gdybyś odpadł" - dodał Baron. "Aczkolwiek troszkę przyfałszowywałeś dzisiaj, ale mamy nadzieję, że to jest mniejsze skupienie i problem z odsłuchem, a nie coś, co będzie się powtarzać" - wyjaśniał Tomson.



Po tej argumentacji trenerzy odesłali do domu Agatę Górecką-Lipińską.

"Żenia, nasza kradzież, jest streetowcem, najlepiej radzi sobie grając według własnych zasad. Dużo znaków zapytania, dużo nadziei, ale na pewno zasłużył, aby być w odcinkach na żywo" - podsumował Baron z Tomsonem wybór gitarzysty z Odessy.



Widzowie przeciw Tosmonowi i Baronowi. Żenia głównym powodem krytyki

Pozostawienie w drużynie Evgena Pelteka wywołało mnóstwo negatywnych komentarzy pod adresem Tomsona i Barona. Pomijając te, które krytykowały "polityczny wybór" oraz "pchanie na siłę Ukraińców" (w odcinkach na żywo wystąpi 3 obcokrajowców na 16 uczestników), sporo widzów miało pretensję, że uczestnik fałszujący został tak pobłażliwie potraktowany przez trenerów. Internautów nie przekonały również tłumaczenia z problemami z odsłuchem.



Widzowie byli zgodni z tym, że Peltek powinien pożegnać się z show. Kto natomiast powinien zostać. Tutaj zdania były podzielone. Jedni stawiali na Górecką-Lipińska, inni widzieli zmarnowany potencjał w odrzuceniu Kamila Szeka. Oto kilka komentarzy, które widzowie zamieścili po emisji show (pisownia oryginalna):



"Jedyny wyróżniający się głos wyrzucili. Zostali przeciętniacy. Nie rozumiem trenerów. Chyba, że tak naprawdę to nie ich decyzje, a produkcji. W końcu liczą się kontrowersje".

Rozumiem, że jest to program typowo rozrywkowy, który ma wygenerować kolejną 'radiową’ gwiazdę', ale jestem bardzo rozczarowany, że jeśli ktoś wybiera mocno rockowy klimat i robi to dobrze, jego głos się różni od całej tej popowej papki, to zostaje odrzucony albo pada argumentacja, że mocno odstaje od reszty grupy ze względu na styl śpiewania..." - komentowali widzowie usunięcie Kamila Szeka z programu.

"Myślałam, że chociaż chłopaki wybiorą całą czwórkę słusznie, ale musieli wyrzucić Agatę... Żenia nie ma takiego potencjału..."

"Nie wierzę, że to decyzję trenerów. Żenia jest przepychany na siłę, Martin przeciętny, a mega Agata odpada? Aelin bez wątpienia powinna zostać, Kamil też super.. a zostali bardzo zwyczajni chłopcy"

"Wyrzuciliście najlepszy głos, jaki mieliście", "Jestem mega zdziwiony że Agata odpadła, naprawdę zasługiwała żeby przejść dalej, niestety chłopaki ale macie bardzo słabiutką drużynę ,też mi się zdaje że nie wygracie w tyk roku" - można było przeczytać w mediach społecznościowych po odpadnięciu Agaty Góreckiej-Lipińskiej.