Do tej pory przez 12. sezonów "The Voice of Poland" przewinęło się mnóstwo osób spoza Polski. Najczęściej byli to uczestnicy, którzy mieszkali w naszym kraju, jednak nie byli Polakami.



Najlepszym przykładem jest Juan Carlos Cano, meksykański wokalista, który wygrał trzecią edycję talent show TVP. Oprócz niego popularność w programie zdobywali m.in.: William Prestigiacomo, Sami Harb, Sabina Mustaeva, Jelena Matula oraz Artur Kryvych.

Polacy z Wilna w "The Voice of Poland". O co chodzi?

Tym razem w 13. sezonie "The Voice of Poland" zdecydowało się rozszerzyć obszary poszukiwania o inny kraj. Padło na Litwę, a dokładniej na stolicę tego państwa. TVP w ten sposób zacieśniła też współpracę z TVP Wilno, gdzie również emitowany jest talent show.

"W historii 'The Voice of Poland' to pierwszy raz, kiedy uczestniczą w nim Polacy spoza Polski. Wykonawcy z Wileńszczyzny zgłaszali się przez internet. Do niektórych potem przyjechał prowadzący program Aleksander Sikora, by wręczyć im kopertę z zaproszeniem na przesłuchania w ciemno organizowane w Polsce" - czytamy na stronie TVP Wilno.

"Pierwszy raz w historii programu poszerzyliśmy nasze granice dla osób przesłuchiwanych. Wcześniej szukaliśmy talentów w wielu regionach naszego kraju. Teraz poszerzyliśmy ten zasięg o Polaków mieszkających na Wileńszczyźnie. Znaleźliśmy tam wiele młodych i utalentowanych osób" - mówił natomiast jeszcze przed startem programu Aleksander Sikora.

Polacy z Wilna w bitwach. Kto wystąpi?

Przygoda niektórych Polaków z Wilna w "The Voice of Poland" jeszcze nie dobiegła końca. Do dalszego etapu przeszli: Ewelina Gancewska, Andrzej Stankiewicz, Gabriela Zdanoviciute oraz Karolina Lyndo.