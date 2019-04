"The Voice Senior" jesienią w TVP2? Kto oceni śpiewających 60-latków?

Według informacji magazynu "Flesz" jesienią w TVP2 zobaczymy polską wersję talent show "The Voice Senior", w którym o zwycięstwo walczyć będą uczestnicy powyżej 60. roku życia.

Michał Szpak i Maryla Rodowicz są wymieniani wśród kandydatów do jury "The Voice Senior" AKPA

"The Voice Senior" jest kolejną modyfikacją należącego do Talpa Content formatu telewizyjnego "The Voice", który zyskał popularność na całym świecie i od wielu lat realizowane są jego lokalne wersje. W Polsce licencję na produkcję "The Voice of Poland" posiada firma Rochstar, a program od 2011 roku jest obecny w ramówce TVP2 i jak dotąd umożliwił rozpoczęcie kariery muzycznej wielu polskim wokalistkom i wokalistom (m.in. Natalia Nykiel, Michał Sobierajski, Damian Ukeje, Marta Gałuszewska, Mateusz Ziółko).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marta Gałuszewska po zwycięstwie w "The Voice of Poland" TV Interia

Reklama

Do tej pory w naszym kraju pokazano dziewięć edycji "The Voice of Poland". Wiosną 2018 i 2019 r. TVP2 pokazywała z kolei dziecięcą wersję - "The Voice Kids".



W "The Voice Senior" także będą występować utalentowani uczestnicy, ale warunkiem wzięcia udziału w programie jest ukończenie 60. roku życia. Występy na wszystkich etapach show oceniają trenerzy. Zasady są bardzo podobne jak w "The Voice": seniorzy biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi, a w finale - walczą o nagrodę główną.

Talpa Content zaprezentowała oficjalnie nowy format "The Voice Senior" podczas kwietniowych targów telewizyjnych MIPTV 2018 w Cannes.Od tego czasu powstało dziewięć wersji w takich krajach, jak m.in. Holandia, Belgia, Niemcy, Rosja, Hiszpania, Tajlandia i Meksyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomson i Baron o "The Voice of Poland" i "The Voice Kids" TV Interia

Telewizja Polska miała już zakupić prawa licencyjne do realizacji polskiej wersji programu "The Voice Senior". Na chwilę obecną jeszcze nie wiadomo, kiedy program trafi do ramówki, i czy na pewno będzie pokazywany w TVP2.

Dwutygodnik "Flesz" podał informację, że jurorami "The Voice Senior" będą Michał Szpak, Marek Piekarczyk i Andrzej Piaseczny. Wszyscy trzej byli już jurorami "The Voice of Poland". Skład jury miałaby uzupełnić królowa polskiej piosenki Maryla Rodowicz, która wcześniej wielokrotnie odrzucała propozycje oceniania uczestników w takich programach, jak "Bitwa na głosy" i "The Voice of Poland". Gościnnie jako jurorka pojawiła się w m.in. "SuperSTARcie" i "Jak oni śpiewają".

Żadne z tych nazwisk nie zostało jednak oficjalnie potwierdzone.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Szpak po finale "The Voice of Poland" TV Interia

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marek Piekarczyk: Człowiek wielu zawodów INTERIA.PL

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Piaseczny po finale "The Voice of Poland" TV Interia