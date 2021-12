Kto wygra "The Voice of Poland"? Czytelnicy Interii zdecydowali

W głosowaniu internautów Marta Burdynowicz zdobyła 41 procent wszystkich głosów. Na drugim miejscu znalazł się Wiktor Dyduła (27 procent). Trzecie miejsce według głosujących zajmie podopieczny Marka Piekarczyka Bartosz Madej (19 procent), a czwarte miejsce przypadnie Rafałowi Kozikowi (13 procent).



Kim jest Marta Burdynowicz?

Marta Burdynowicz ma 28 lat, pochodzi z Elbląga, lecz od lat związana jest z Warszawą i Trójmiastem. Jako dziecko zamiast bajek wolała teledyski MTV, jedyny wyjątek stanowiły filmy Disneya, które po latach zaczęła dubbingować.

Współpracuje ze studiami dubbingowymi SDI MEDIA oraz Start International, podkładała głos m.in. do "My little pony", "Dumbo" oraz "Muppety na tropie". Studiowała na Akademii Muzycznej w Gdańsku na wydziale wokalno-aktorskim.

Następnie trafiła do Teatru Muzycznego Roma. Współpracowała także z Teatrem Syrena, Teatrem Rampa, Teatrem Muzycznym w Poznaniu i Łodzi. Aktualnie współpracuje także z Teatrem Muzycznym w Gdyni. Występowała w musicalach takich jak "Mistrz i Małgorzata", "Kombinat", "Piloci", "Rock of Ages", "Zakonnica w przebraniu" i inne.

W "The Voice of Poland" zabłysnęła podczas przesłuchań w ciemno, gdy wykonała piosenkę Bajmu "Szklanka wody". W programie zachwycała jeszcze kilkakrotnie, m.in. podczas występu w bitwach, gdzie z Wiktorem Kowalskim wykonała "My Heart Will Go On" Celine Dion.

W nokaucie poruszyła swoją trenerkę - Justynę Steczkowską - do łez, gdy zaśpiewała "I Will Never Love Again" Lady Gagi.

W odcinkach na żywo mogła liczyć w każdym odcinku na ogromne wsparcie widzów, dzięki którym dotarła aż do finału.