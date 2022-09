Mimo pojawiających się tradycyjnie plotek w składzie trenerskim "The Voice of Poland" pozostali nazywana "panią profesor" Justyna Steczkowska, Tomson z Baronem z grupy Afromental oraz Marek Piekarczyk, wieloletni wokalista TSA, legendy polskiego heavy metalu. Do zespołu trenerskiego dołączyła natomiast Małgorzata Uściłowska, czyli Lanberry ( posłuchaj! ). To kolejna próba odmłodzenia składu jury i przyciągnięcia młodszych widzów przed telewizory. Zastąpiła ona Sylwię Grzeszczak.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lanberry o swoim udziale w Eurowizji: Moja propozycja skłaniała się w stronę zabawy Newseria Lifestyle

"The Voice of Poland": Zmiany w emisji. Kiedy kolejny odcinek?

Już w najbliższą sobotę, o godzinie 20:00, fani "The Voice of Poland" zobaczą aż trzy premierowe odcinki. Na scenie zaprezentują się uczestnicy z województwa śląskiego, województwa kujawsko-pomorskiego oraz z Wileńszczyzny. Po raz pierwszy w historii produkcja programu udała się poza granice Polski, aby odkrywać muzyczne talenty wśród Polaków mieszkających na obczyźnie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice of Poland". Tomson: "Wokalistom trzeba patrzeć w oczy" INTERIA

W przyszłą sobotę, 17 września 2022 roku, program będzie emitowany od godziny 21:00. W programie usłyszymy głosy z województwa warmińsko-mazurskiego oraz małopolskiego.

W sobotę, 24 września, o godzinie 20:00, widzowie ponownie będą mogli zobaczyć aż trzy odcinki "The Voice of Poland". Podczas ostatnich już Przesłuchań w Ciemno zaśpiewają uczestnicy z Krakowa, województwa mazowieckiego oraz województwa opolskiego. To właśnie po tych odcinkach poznamy pełen skład drużyn Justyny Steczkowskiej, Lanberry, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Justyna Steczkowska nie kryła oburzenia. Uczestnicy "The Voice of Poland" wypadli fatalnie TVP

Czytaj także:

Lanberry o "The Voice of Poland": Chcę się dzielić moją historią [WYWIAD]

"The Voice of Poland". Magda Nawojska: Marzyłam od dziecka

"Mam Talent": Jan Kliment skrytykowany przez uczestnika. "Zupełnie niedojrzale"