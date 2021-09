Trudne dobrego początki - tak można określić pojawienie się Sylwii Grzeszczak w "The Voice of Poland". Nowa trenerka nie tylko po raz pierwszy zmierzyła się z niezwykle popularnym formatem, ale musiała odnaleźć się w zgranym już teamie. Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron wielokrotnie zasiadali w obrotowych fotelach, tym samym świetnie odnajdują się w swoich rolach i bardzo dobrze znają się nawzajem.



"Była wystraszona, ale zaczyna się otwierać. Myślę, że może pomóc osobom idącym do jej drużyny" - ocenił Marek Piekarczyk, który już po raz piąty jest trenerem w muzycznym show.

"Na początku pytała, jak to będzie, co ma robić. Powiedziałem jej: 'Zobaczysz. To są wokaliści, którzy potrzebują twojego słowa. Ty wiesz co im powiedzieć'" - wspomina Tomson z zespołu Afromental, który razem z Baronem pomaga rozwinąć muzyczne skrzyda aspirującym wokalistom już po raz dziesiąty.

"Szybko się odnalazła. Jest super, fajną, pogodną i bardzo zdolną osobą" - zapewnia Baron.

"Przeżywamy nasze wybory, rozmawiamy o uczestnikach. Cieszę się, że się spotkałyśmy i mogłyśmy się bliżej poznać. Może kiedyś coś z tego będzie muzycznego" - mówi z uśmiechem Justyna Steczkowska. Wokalistka już po raz czwarty zgodziła się być trenerką "The Voice of Poland".