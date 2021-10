"The Voice of Poland": wojna w programie! "Nie chce mi się z tobą gadać"

W kolejnym odcinku poznamy ostatnich uczestników, którym będzie dane ponownie wystąpić na scenie "The Voice of Poland" w etapie Bitwy. W trakcie ostatnich Przesłuchań w Ciemno trenerzy skompletują ostatecznie swojej drużyny, w których jest wyłącznie 12 miejsc.

Dzisiejszy występ jednej z młodych wokalistek wywoła ogromną dyskusję między Justyną Steczkowską, Sylwią Grzeszczak, Markiem Piekarczykiem oraz Tomsonem i Baronem. Ostatecznie uczestniczka wybierze na swojego trenera lidera legendarnego zespołu TSA.

Reklama

Decyzja wokalistki nie spodoba się pozostałym artystom zasiadającym w czerwonych fotelach, co już teraz można zobaczyć na nagraniu. "Pan Marek? Nie wierzę! Nie! Jak to jest możliwe..." - krzyczała niepogodzona z wyborem Justyna Steczkowska. "To jest moja porażka sezonu" - mówił Baron.

"Marek, jakim cudem ona wybrała ciebie?!" - pytała Steczkowska. "Bo jest mądra!" - skwitował krótko lider legendarnego zespołu TSA, który z radości zatańczył na scenie "The Voice of Poland". "Jestem tak wkurzona, że nie chce mi się z tobą gadać" - kontynuowała Steczkowska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice of Poland": Trenerzy nie mogą pogodzić się z wyborem uczestniczki! TVP

W przyszłą sobotę uczestnicy z drużyn Justyny Steczkowskiej, Sylwii Grzeszczak, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona staną do rywalizacji na muzycznym ringu podczas Bitew.