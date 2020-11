"The Voice of Poland": Wieczór zaskakujących wypowiedzi. "To nie 'Randka w ciemno'"

Ćwierćfinał 11. edycji "The Voice of Poland" obfitował w serie zaskakujących wypowiedzi. Przodowała w nich Edyta Górniak, a serce widzów skradła Urszula Dudziak.

Trenerzy zaskoczyli widzów swoimi wypowiedziami /Jan Bogacz/TVP /materiały prasowe

Wypowiedzią, która wzbudziła największe emocje była ta Edyty Górniak, w której próbowała przekazać Krystianowi Ochmanowi, że wypadł nieziemsko.

Reklama

"Nie wiem, kim ty jesteś, ale na tym świecie są Ziemianie i Niebianie. I ty z pewnością jesteś bardziej Niebianem" - stwierdziła Górniak przy ocenie Ochmana, a uczestnik wprost stwierdził, że nie rozumie, o co chodzi trenerce.

"Jak są siły niebiańskie i siły ziemiańskie, to ty jesteś gdzieś pomiędzy Ziemią a niebem" - precyzowała Górniak, która chwilę później dodała tez, że Ochman "wyrwał jej serce w pięknym słowa tego znaczeniu".



"The Voice of Poland 11": Uczestnicy podczas ćwierćfinału 1 / 16 Podpieczni Tomsona i Barona Źródło: materiały prasowe Autor: Jan Bogacz udostępnij

Trenerka natychmiast stała się obiektem kpin w sieci, a część komentujących na żywo na Twitterze, przyznała, że solidaryzują się z Ochmanem i też nie mają pojęcia, o co chodziło Górniak.

Show niektórym uczestnikom ponownie kradła Urszula Dudziak, która ujęła widzów swoją rozbrajającą szczerością.

"Pięknie Mikołaju. Masz taką wspaniałą dynamikę, taką cudowną interpretację i jesteś taki sexy" - mówiła do Mikołaja Macioszczyka, czym wprawiła uczestnika w spore zakłopotanie.



"The Voice of Poland 11": Trenerzy w ćwierćfinale 1 / 6 Michał Szpak Źródło: materiały prasowe Autor: Jan Bogacz udostępnij

"Pięknie. Naprawdę Bartoszu. Zaśpiewałeś trzy albo cztery nuty nisko i to było tak pięknie postawione. To głosicho twoje jest powalające. Poruszasz się perfekcyjnie. I do tego jesteś taki cholernie przystojny" - chwaliła Bartosza Utrackiego.

"Natalia jest zjawiskowa. Jest jak cyborg. Nie wiem skąd ona do nas zleciała. Powaliła mnie. Wszystkim, co reprezentuje wokalnie, emocjonalnie. Adaś [Kalinowski], kurczę jest rewelacyjny. Pięknie śpiewa, taki męski, tak samo Bartosz" - mówiła już przy ostatecznych ocenach Dudziak, na co natychmiast zareagował Tomasz Kammel.

"Ula, to nie jest 'Randka w ciemno'" - ripostował.

Za słowa do poszczególnych uczestników Dudziak szybko w mediach społecznościowych otrzymała miano podrywaczki z "The Voice of Poland". Jednak nie wszystkim spodobał się fakt, że trenerka niemal przy każdej ocenia mówi to samo.