"The Voice of Poland": Widzowie zaskoczeni powtórką programu. TVP: To reakcja na prośby widzów

Przypomnijmy, że w 12. sezonie "The Voice of Poland" skład trenerski tworzą: Tomson i Baron, Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk i Sylwia Grzeszczak.

Z programem pożegnali się: Michał Szpak, Edyta Górniak i Urszula Dudziak. Prowadzącymi są: Tomasz Kammel, Małgorzata Tomaszewska i Olek Sikora razem z Michałem Szczygłem.

"The Voice of Poland" - widzowie zdezorientowani powtórką

Za nami kolejne przesłuchania w ciemno z kandydatami do tytułu "Najlepszy głos w Polsce". Okazało się, że tuż po emisji premierowego odcinka TVP2 od razu nadała powtórkę, co mocno zdezorientowało widzów.

Na pasku pojawiła się na krótko informacja, że powtórna emisja jest efektem "spełnienia próśb widzów".

Serwis Wirtualnemedia.pl zapytał o powtórkę w TVP.

"Oferta programowa Telewizji Polskiej jest bogata i różnorodna. Weekendy obfitują często w nowości i wydarzenia specjalne. Nasi widzowie mają wtedy dylemat co wybrać. W ostatnie soboty w trakcie premier 'The Voice of Poland' w TVP2, w TVP1 transmitowaliśmy m.in. mecz polskich siatkarzy ME i inaugurację XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. To sprawiło, że widz, który wybrał te propozycje programowe nie miał możliwości obejrzenia premierowego odcinka 'The Voice of Poland'" - głosi komunikat Centrum Informacji TVP.

"The Voice of Poland" traci widzów

Średnio 12. edycję "The Voice of Poland" ogląda 1,51 mln osób. To mniej o 230 tys. w stosunku do poprzedniej.