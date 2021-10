9 października w TVP wyemitowano ostatni odcinek przesłuchań w ciemno 12. sezonu "The Voice of Poland". Widzowie mieli okazję zobaczyć na scenie kilkudziesięciu uczestników, a pośród nich znajdzie się przyszły zwycięzca show.

Jednak fani show zwracają uwagę, że z roku na rok poziom programu spada i coraz bardziej brakuje głosów, które przekonały by do siebie niemal natychmiast.

Tutaj najczęściej wymieniani są dawni uczestnicy, którzy zapadli w pamięć widzom - Natalia Sikora, Marcin Sójka, Adam Stachowiak i Juan Carlos Cano.

W komentarzach nie brak jest też głosów, że część uczestników, którzy awansowali do bitew nie poradziliby sobie w poprzednich edycji, a uczestnicy z poprzednich edycji, którzy odpadali w show na wczesnych etapach, obecnie mieliby bardzo duże szanse dojść nawet do finałowych odcinków.

Poziom "The Voice of Poland" coraz gorszy? Oni mogą przekonać do siebie widzów

Kto natomiast przekonał widzów i kogo można uznać za faworyta do zwycięstwa w programie? O popularności danego uczestnika mogą nieco powiedzieć nam liczby. Najpopularniejszym występem przesłuchań w ciemno było wykonanie piosenki Krzysztofa Krawczyka "Bo jesteś ty" przez Rafała Kozika. Nagranie z jego interpretacją zobaczono ponad pół miliona razy.

Ponad 300 tys. razy zobaczono natomiast występy Marty Burdynowicz ("Szklanka wody" Bajmu, 396 tys.), Klaudii Kierstan ("Rysunek na szkle" Krzysztofa Krawczyka, 364 tys.) i Wiktora Dyduły ("Falling" Harry’ego Stylesa, 359 tys.). Piątym najpopularniejszym występem przesłuchań w ciemno był ten Igora Kowalskiego, który zaśpiewał "Dancing On My Own" Robyn (291 tys.).



Bitwy w "The Voice of Poland" prawdziwą weryfikacją

16 października TVP wyemituje pierwszy odcinek drugiego etapu programu - bitew. Dla wielu widzów jest to najbardziej emocjonujący moment w całym sezonie show. To też moment, kiedy dochodzi do konkretnej weryfikacji. W historii "Voice'a" zdarzało się, że ci którzy odwracali cztery fotele, kompletnie zawodzili w kolejnej rundzie, a ci którzy byli skazywani na porażkę zaskakiwali trenerów, publiczność i telewidzów.