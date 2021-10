Sylwia Grzeszczak w 12. sezonie "The Voice of Poland" zadebiutowała w roli trenerki. Gwiazda nie tylko po raz pierwszy zmierzyła się z niezwykle popularnym formatem, ale musiała odnaleźć się w zgranym już teamie. Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron wielokrotnie zasiadali w obrotowych fotelach, tym samym świetnie odnajdują się w swoich rolach i bardzo dobrze znają się nawzajem.

"Była wystraszona, ale zaczyna się otwierać. Myślę, że może pomóc osobom idącym do jej drużyny" - oceniał Marek Piekarczyk.

Widzowie mają problem z Sylwią Grzeszczak

Nie do końca do trenerki przekonała się jednak część widzów. Ci regularnie wypominają jej błędy. Dużo krytyki na wokalistkę spadło podczas etapu bitew, gdy uznano, że Grzeszczak źle przygotowuje uczestników do programu i przez to jej drużyna wypada bardzo słabo na tle składów reszty trenerów.

W ostatnim odcinku programu problematyczny okazał się również komentarz Grzeszczak pod adresem Filipa Sterniuka i Klaudii Kerstan, których skrytykowała za nieczystości.

Na te słowa szybko zareagowali pozostali trenerzy. "Ja w ogóle nie rozumiem, o czym ona mówi" - stwierdził Marek Piekarczyk. "Dla mnie to było bardzo wzruszające wykonanie. Jak zaśpiewa ktoś z sercem, to mi serce drży. I zadrżało właśnie" - dodał.

"Bardzo lubię Sylwię, Sylwia to wie, ale w tym momencie muszę się z nią nie zgodzić. Kiedy wyszliście na scenę i zaczęliście śpiewać... pomimo drobnych błędów technicznych i czasem lekkiego bałaganu na scenie - oczywiście to widzę, bo jestem starym wygą, trenerem - ale wasza emocjonalność, miłość i do tego niezwykła wrażliwość zakryły wszystkie błędy. Ja byłam poruszona waszym wykonaniem, a jak wiecie mnie nie zdarza się to aż tak często. Wykonaliście to doskonale" - skomentowała natomiast Justyna Steczkowska.



Anna Karwan broni Sylwii Grzeszczak

Trenerkę bronią i chwalą nie tylko jej koledzy ze składu trenerskiego, ale niektórzy przedstawiciele branży. W samych superlatywach o Grzeszczak i jej udziale w programie wypowiedziała się Anna Karwan.

"Niewiele widziałam odcinków nowej edycji 'The Voice of Poland', ale Sylwia jest doskonałą wokalistką, więc wiem, że jej podopieczni będą muzycznie dobrze prowadzeni i z tego, co widziałam, ona jest bardzo zaangażowana w ten program, cała nim żyje, wkłada w to całe serce, więc to nie może się nie udać" - stwierdziła Anna Karwan w rozmowie z Przeambitni.pl