"The Voice of Poland": Weronika Szymańska i Krystian Ochman sprawili, że trenerzy zaniemówili

Weronika Szymańska i Krystian Ochman zaśpiewali jeden z największych przebojów obecnych czasów, czym skradli serca trenerów i widzów.

Weronika Szymańska i Krystian Ochman podczas bitwy w "The Voice of Poland" /Jan Bogacz/TVP /materiały prasowe

Przed nami ostatnie bitwy jedenastej edycji "The Voice of Poland". Już w najbliższą sobotę poznamy 28 uczestników, po siedmiu z drużyny każdego trenera, którzy przejdą do ostatniego etapu przed odcinkami na żywo - nokautu.



Jednym z duetów walczących o muzyczną karierę na scenie talent show TVP2 będą Weronika Szymańska i Krystian Ochman z drużyny Michała Szpaka. Uczestnicy zaśpiewają poruszający utwór "Lovely" Billie Eilish.

Opinie trenerów na temat utalentowanego duetu nie pozostawiają złudzeń, że jest to jedna z najbardziej zaciętych i emocjonalnych muzycznie walk trwającej obecnie edycji "The Voice of Poland".



"Było to tak poruszające, że właściwie nie chciałabym psuć i mówić czegoś banalnego. Wasze barwy głosu są obłędne. Pierwszy raz w programie zapomniałam, gdzie jestem" - powiedziała oczarowana Edyta Górniak.

"Wzruszenie na maksa... Gdybym miała płytę z waszym nagraniem leciałaby cały czas" - powiedziała zauroczona Urszula Dudziak.



"Cios w serce odłącza umysł, co jest darem od was dla nas" - powiedział Tomson z zespołu Afromental.

"To był dla mnie pierwszy wykon w jedenastej edycji, który wywołał dreszcze" - wyznał tuż po występie duetu Michał Szpak.