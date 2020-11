"The Voice of Poland": Utracki, Malek i Błażejowski poza programem. Co powiedział Baron?

Ćwierćfinał 11. sezonu "The Voice of Poland" za nami. Z programem pożegnali się m.in. Ignacy Błażejowski i Bartosz Utracki, ulubieńcy widzów. Pod koniec programu oglądający program mogły zaskoczyć słowa Barona, który przemycił wsparcie dla Strajku Kobiet.

Baron w pośredni sposób wsparł Strajk Kobiet /Jan Bogacz /materiały prasowe

Produkcja "The Voice of Poland" ze względu na szalejącą w kraju pandemię i liczne obostrzenia, zdecydowała się na zmianę zasady trzech pierwszych odcinków finałowych. Nie są one emitowane na żywo (nagrane bez publiczności), a o przejściu dalej decydują wyłącznie trenerzy.

Reklama

Występy finalistów punktowane są przez trenerów. Po ich zakończeniu każdy z nich zdradza, komu przydzielił maksymalną liczbę punktów. Jako ostatni głos zabiera trener danej drużyny informując, którego uczestnika zabierze ze sobą od razu do następnego odcinka. Dalej przechodzą kolejne dwie osoby z zespołu, które uzyskały najwyższe wyniki w głosowaniu jurorów. W przypadku remisu, o awansie uczestnika decydują punkty przyznane przez trenera jego drużyny. Nad głosowaniem czuwa notariusz.

Drużyna Urszuli Dudziak rozpoczęła rywalizację w ćwierćfinale programu. Pierwszy występ wieczoru należał do Jędrzeja Skiby, który wykonał przebój Harry'ego Stylesa "Watermelon Sugar". "Jesteś taki subtelny, jak aksamit. Chciałbym zobaczyć tę drugą stronę, diabelską, abyś pokazał charakter" - komentował Michał Szpak.



"The Voice of Poland 11": Uczestnicy podczas ćwierćfinału 1 / 16 Podpieczni Tomsona i Barona Źródło: materiały prasowe Autor: Jan Bogacz udostępnij

Druga o awans od półfinału walczyła Anna Malek z piosenką Varius Manx "Ruchome piaski". Nie do końca przekonana po występie była Górniak. Podobnego zdania był Tomson. W obronę swoją podopieczną wzięła Dudziak. "Ot początku byłaś genialna!" - stwierdziła.

Zmagania w ekipie Dudziak zakończyła Martyna Zygadło (Ike & Tina Turner - "River Deep Mountain Hight"). "Martyna, jaki ty masz power. Występ fantastyczny, wyglądasz jak milion dolarów" - chwalił Baron.



Gdy przyszło do decyzji, Górniak ujawniła, że najlepiej oceniła Martynę Zygadło. Tak samo zrobił też Michał Szpak. Dudziak uznała, że awans automatyczny do półfinału otrzymuje Jędrzej Skiba. Dzięki punktom do kolejnego odcinka przeszła Martyna Zygadło.

Wideo Martyna Zygadło – "River Deep, Mountain High" - Odcinek finałowy - The Voice of Poland 11

Zmagania w drużynie Edyty Górniak rozpoczął Ignacy Błażejowski z utworem The Beatles "While My Guitar Gently Weeps". "Myślę, że wyszedłeś poza skalę oceny. Nie myśli się o tobie jako o uczestniku, ale o osobie, które powoduje u nas uniesienie. Jesteś tutaj, aby dawać nam radość. Kłaniam się, to było niezwykłe przeżycie" - komplementował chłopaka Szpak.

Jako druga wystąpiła Anna Gąsienica-Byrycyn (Amy Winehouse - "You Know I’m not Good"). "Aniu, ty jesteś mistrzynią świata. Masz piękny głos i tak pięknie nim operujesz" - stwierdziła Dudziak. "Poruszasz się po muzyce tak, jakbyś robiła to zanim się urodziłaś" - dodał Szpak. Występy w drużynie zwieńczyła Anna Nadkierniczna z wykonaniem utworu "Łatwopalni" Maryli Rodowicz. "Uwielbiam twój głos. Dzięki tobie poznałem na nową sens tej piosenki" - stwierdził Tomson. "Co byś zrobiła, gdyby odebrać ci gitarę, za którą się chowasz" - pytał natomiast Baron.

"The Voice of Poland 11": Trenerzy w ćwierćfinale 1 / 6 Michał Szpak Źródło: materiały prasowe Autor: Jan Bogacz udostępnij

Dudziak przy ujawnianiu wyników, przyznała, że najwięcej głosów otrzymała od niej Anna Nadkierniczna i Anna Gąsienica-Byrcyn. Michał Szpak przyznał natomiast, że maksymalnymi notami obdarzył wszystkich uczestników. Górniak zdecydowała, że do półfinału awansuje Gąsienica-Byrcyn. Druga Anna awansowała dalej dzięki punktom.

Rywalizacja w drużynie Michała Szpaka rozpoczęła się od mocnego uderzania. Mikołaj Macioszczyk wykonał bowiem wielki przebój Krzysztofa Krawczyka "Chciałem być" . "Jesteś taki sexy" - wypaliła Dudziak. "Masz niezwykłą osobowość, jesteś niepokorny i dobrze, że taki jesteś, bo jesteś jakiś" - tłumaczył Michał Szpak.

Mateusz Psonak swój występ (wykonał "Hotel California" The Eagles) wszystkim walczącym z uzależnieniami. "To było tak pięknie zagrane, że to brzmiało, jakbyście przygotowywali się miesiącami" - mówił Baron.



Wideo Mikołaj Macioszczyk - "Chciałem być" - Odcinek finałowy - The Voice of Poland 11

Krystian Ochman wykonał natomiast "Poproś do tańca" Anny Jantar. Trenerzy nie mogli przestać zachwycać się uczestnikiem, a sam wokalista przyznał, że wszyscy są dla niego chyba za mili. "Na tym świecie są Ziemianie i Niebianie. A ty jesteś Niebianinem" - mówiła Górniak, a Ochman nie do końca zrozumiał, o co chodziło trenerce.

"Daliśmy trzy dziesiątki" - mówili przy ogłaszaniu wyników Tomson i Baron. Podobnie postępowali inni trenerzy. Szpak podjął trudną decyzję i zabrał do półfinału Krystiana Ochmana. Dzięki punktom bliżej finału znalazł się Mikołaj Macioszczyk.

Drużyna Tomsona i Barona jako ostatnia pojawiła się na scenie. Pierwszy wystąpił Bartosz Utracki (Kean - "Somewhere Only We Know"). Trenerzy zachwycali się uczestnikiem. "Śpiewasz zawodowo. Nie mogę się doczekać aż w końcu wydasz płytę" - mówił Baron.



"The Voice of Poland 11": Prowadzący ćwierćfinału 1 / 6 Małgorzata Tomaszewska Źródło: materiały prasowe Autor: Jan Bogacz udostępnij

Natalia Szczypuła wykonała utwór Destiny's Child "Survivor". Sporo emocji oprócz samego występu wywołała biała kreacja uczestniczki. Baron natomiast przemycił w swojej ocenie wsparcie dla Strajku Kobiet. "Pokazałaś tym występem na jak wiele cię stać, gdy stałaś z mikrofonem na scenie i walczyłaś o swoje miejsce w kolejnych odcinkach. Wydaje mi się, że śpiewałaś nie tylko za siebie, ale byłaś głosem wszystkich kobiet, które muszą walczyć o swoje. Myślę, że inne kobiety mogą być z ciebie dumne" - stwierdził.



Występy w ćwierćfinale zakończył Adam Kalinowski z wykonaniem "Nothing Compares 2 U" Sinead O’Connor. "Adam, uwielbiam cię. To, co robisz dźwiękiem, słowem, instrumentem, sobą. Nie wiem, czy wiesz jak jesteś zaje*isty" - mówił Tomson.

Edyta Górniak przyznała maksymalną liczbę punktów wszystkim uczestnikom. Na Natalię Szczypułę i Adama Klinowskiego postawiła Ula Dudziak. Tomson i Baron do dalszego etapu wzięli Adam Kalinowski, a punktacja sprawiła, że w półfinale zaśpiewa też Natalia Szczypuła.

Wideo Natalia Szczypuła - "Survivor" - Odcinek finałowy - The Voice of Poland 11

Oprócz występów uczestników na scenie "The Voice of Poland" wystąpili: trenerka pierwszej edycji programu Ania Dąbrowska ("Z tobą nie umiem wygrać"), tegoroczna uczestniczka Eurowizji Junior Ala Tracz ("I'll Be Standing") oraz znany z Kelly Family Michael Patrick Kelly ("Beautiful Madness"