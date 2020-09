"The Voice of Poland": Urszula Dudziak podsumowała Michała Szpaka. "Nie ma racji"

Voice Of Poland

Ogromne doświadczenie zawodowe i życiowa dojrzałość nowej trenerki "The Voice of Poland", Urszuli Dudziak, mogą okazać się niezwykle skuteczną bronią w walce o najlepszych uczestników nowej edycji muzycznego programu.

Urszula Dudziak debiutuje w roli trenerki "The Voice of Poland" /Jan Bogacz/TVP /materiały prasowe

12 września rusza 11. edycja talent show TVP2. W fotelach trenerskich zobaczymy Edytę Górniak, Michała Szpaka, Tomsona i Barona z zespołu Afromental oraz Urszulę Dudziak, która debiutuje w "The Voice of Poland".

Doszło również do zmiany na stanowisku współprowadzącej za kulisami programu. Adamowi Zdrójkowskiemu we wręczeniu zaproszeń dla uczestników pomagać będzie jedna z prowadzących 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Małgorzata Tomaszewska, która zastąpiła Marcelinę Zawadzką.

Całkowitą nowością jest też wprowadzona reguła - blokada. Twórcy programu mówią wprost o "rewolucji", dzięki której "emocje sięgną zenitu".

Na obrotowych fotelach pojawią się trzy nowe przyciski z imionami trenerów. Jeżeli jeden z nich za wszelką cenę będzie chciał mieć u siebie uczestnika, którego występ go zachwyci, ale jednocześnie przewiduje, że inny trener też będzie chciał mieć go w swojej drużynie, może go zablokować. Tym samym eliminuje trenera z rozgrywki o danego uczestnika.

Urszula Dudziak już pierwszego dnia nagrań dała do zrozumienia, że jak lwica będzie walczyć o najlepszych uczestników. Na własnej skórze przekonał się o tym Michał Szpak. "Bardzo lubię Misia, Michałka. Szanuję go, cenię. Naprawdę jest to wyjątkowa posta" - mówiła o swoim młodszym koledze.

Zdjęcie Co Michał Szpak usłyszał od Urszuli Dudziak? / Jan Bogacz/TVP / materiały prasowe

Po serii komplementów pojawiły się jednak także słowa krytyki. "W tym przypadku w ogóle nie ma racji" - tak na ujawnionym filmiku rozpoczyna swój komentarz odnośnie wypowiedzi piosenkarza po występie jednego z uczestników. Gdy skończyła, pozostali trenerzy nie mogli powstrzymać śmiechu.

