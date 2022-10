Za nami drugi odcinek Bitew, w których uczestnicy mierzą się ze sobą w duetach. Decyzją trenerów niektórzy musieli pożegnać się z programem, by inni mogli dalej walczyć o spełnienie muzycznych marzeń.

W trakcie drugiego etapu "The Voice of Poland" trenerzy ponownie mają nieograniczoną liczbę kradzieży uczestników z drużyn kolegów i koleżanek zasiadających w obrotowych fotelach. Jednak do nokautu przejdzie tylko jeden skradziony podopieczny.

Gabriela Zdanoviciute i Natalia Gosztyła rozczarowały trenerów

Marek Piekarczyk zdecydował się połączyć w duecie Gabrielę Zdanoviciute i Natalię Gosztyłę. Wokalistki zaśpiewały utwór zespołu 2 plus 1 "Chodź, pomaluj mój świat". Występ jednak nie zachwycił trenerów. "Nie porwało mnie. Zaśpiewałyście, bo zaśpiewałyście" - skrytykował Tomson. Wokalistki obronił jednak ich trener, a do kolejnego etapu zabrał Gabrielę.

Krytycznych uwag nie szczędzili też widzowie i internauci.



"Fatalny dobór piosenek w drużynie Marka. Kazał im zaśpiewać prosto i tak zrobiły i za to zostały skrytykowane", "Jezu jak koszmarny dobór piosenki, w żaden sposób nie dało rady się wykazać... Szkoda dziewczyn... Panie Marku to powinna być kradzież ale przy takim czymś nie dziwię się że ciężko wcisnąć guzik..." - to głosy z oficjalnego profilu "The Voice of Poland" na Facebooku.



"Dużo złych wyborów w dzisiejszym odcinku. Niby n-ta edycja, a poziom jakiś kiepski. Jestem rozczarowana" - to kolejny wpis, a niektórzy komentujący wprost piszą, że 71-letni Marek Piekarczyk bardziej nadaje się do pracy w "The Voice Senior".

Po zwycięskiej bitwie głos w mediach społecznościowych zabrała pochodząca z Litwy Gabriela Zdanoviciute.

"Dziękuję każdemu z osobna za ciepły gest słowa, za wsparcie, bo to dzięki Wam mogę dążyć do wymarzonych szczytów! Natalia! - dziękuję za piękną przygodę, za każde słowo, za naszą współpracę i ten duet, którym podbiliśmy serca widzów! Jestem pewna, że w życiu potrafisz dojść do swego celu bez przeszkód!" - napisała, zwracając się do wokalistki, z którą zmierzyła się w bitwie.

"Panie Marku! Dziękuję za udzieloną mi szansę, wiarę w moje możliwości oraz otwarcie ścieżki, po której mogę iść na drogę wymarzonych chęci" - dodała wokalistka.