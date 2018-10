"The Voice of Poland": Tom Odell i Alice Merton zaśpiewali "Half As Good As You" (wideo)

Tom Odell i Alice Merton byli gośćmi specjalnymi pierwszego odcinka bitew w "The Voice of Poland". Duet wykonał piosenkę "Half As Good As You". Zobacz ich występ.

"Half As Good As You" to singel promujący trzeci album studyjny Toma Odella. Utalentowany muzyk zaprosił do współpracy autorkę hitu "No Roots" Alice Merton.

Ich wspólna piosenka do sieci trafiła 28 sierpnia i zdobyła na Youtube ponad 900 tys. wyświetleń.

Trzeci album Toma Odella "Jubilee Road" trafi do sprzedaży 26 października. Brytyjczyk będzie promował go na dwóch koncertach w Polsce - 25 stycznia w Krakowie (Tauron Arena) i 26 stycznia w Warszawie (Torwar).

Zobacz występ duetu Tom Odell - Alice Merton w "The Voice of Poland":