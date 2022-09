Przed nami przedostatnie już przesłuchania w ciemno 13. edycji "The Voice of Poland". Tym razem widzowie obejrzą aż trzy odcinki muzycznego show, w trakcie których na scenie zaprezentują się uczestnicy z województw śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz z Małopolski.

Występ jednego z aspirujących wokalistów tak bardzo spodoba się trenerom, że ci zrobią wszystko, aby trafił właśnie do ich drużyny. "Ofiarami" walki będą... Tomson i Baron.

W trakcie występu jednego z uczestników Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska oraz Lanberry postanowią wykorzystać blokadę, która pojawiła się w polskiej wersji programu "The Voice" w 11. edycji. Używając specjalnego przycisku trener ma możliwość eliminacji innego trenera z walki o uczestnika. "Justyna, ty nas zablokowałaś?" - zapytał Baron. "Usłyszałam pierwsze dźwięki gościa. Myślę 'na pewno pójdzie do chłopaków, nie może tak być'" - przyznała się wokalistka.

Okazuje się, że Justyna Steczkowska nie była jedyną osobą, która stosując przycisk blokady, postanowiła pozbyć się konkurencji. Guzik z imionami Tomsona i Barona wcisnęli także Lanberry oraz Marek Piekarczyk - tym samym doprowadzając do sytuacji, której w polskiej edycji "The Voice of Poland" dotychczas nie było czyli potrójnej blokady!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Potrójna blokada w "The Voice of Poland". "Tak się nas boją" TVP

"Jak się nas wszyscy boją! Wszyscy się boją dwugłowego wilka" - skomentowali zmasowany atak Tomson i Baron. Dodajmy, że zgodnie z regulaminem muzycznego talent show trenera może zablokować tylko jedna osoba. W związku z tym blokadę Tomsonowi i Baronowi założyła Justyna Steczkowska, która jako pierwsza przycisnęła guzik z ich imionami.