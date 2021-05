"The Voice of Poland": Sylwia Grzeszczak zastąpi Michała Szpaka?

Nie ustają spekulacje, kto pojawi się w jury "The Voice of Poland" w miejsce uwielbianego przez widzów Michała Szpaka. Tym razem na liście domniemanych kandydatów pojawiła się Sylwia Grzeszczak.

Sylwia Grzeszczak pojawi się w "The Voice of Poland" AKPA

W grudniu 2020 roku końca dobiegła jedenasta edycja "The Voice of Poland". W składzie trenerskim zasiadali: Michał Szpak, Tomson i Baron, Edyta Górniak oraz Urszula Dudziak. Zwycięzcą został podopieczny Szpaka - Krystian Ochman.



Od początku tego roku rozpoczęto spekulacje na temat tego, kto zasiądzie w składzie nowych edycji programów z serii "The Voice" w TVP - "The Voice of Poland", "The Voice Kids" i "The Voice Senior".



W styczniu głośno było o możliwym zakończeniu współpracy z Andrzejem Piasecznym, trenerem "Seniora" i ulubieńcem widzów Michałem Szpakiem z "VOP". Wszystko przez poglądy obu wokalistów.

Żaden z nich nie krył się ze swoją niechęcią do partii rządzącej. Szpak aktywnie wspierał i wspiera środowiska LGBT+ i Strajk Kobiet. Podczas jesiennych protestów występował m.in. przed domem Jarosława Kaczyńskiego. Nagrał też utwór "Polska to kobieta" ze Swiernalisem. Piaseczny miał podpaść po tym, jak sieć obiegło nagranie z jego urodzin, na którym w wulgarnych słowach podsumował, co sądzi o PiS.

- Nie sądzę, żebym został zaproszony do następnej edycji "The Voice Of Poland". Co się stało, to się nie odstanie, ale nie żałuję - mówi Piaseczny w rozmowie z Interią.

Najpierw pojawiły się spekulacje, że w miejsce Szpaka w może się pojawić Rafał Brzozowski, ulubieniec TVP (prowadzi "Jaka to melodia?"), reprezentant Polski na Eurowizję 2021 i półfinalista pierwszej edycji "The Voice of Poland" (w drużynie Andrzeja Piasecznego). Sam zainteresowany jednak zaprzeczył tym pogłoskom.

Teraz czytamy, że szanse na czerwony fotel ma Sylwia Grzeszczak.



"Uwielbia ten program i czuje, że jest już na takim etapie kariery, że mogłaby podzielić się swoją wiedzą z innymi" - mówi w "Fakcie" osoba z produkcji show. Decyzje na ten temat mają zapaść w ciągu najbliższych tygodni - obecnie ruszyły internetowe castingi do programu.

Sylwia Grzeszczak karierę rozpoczęła w programie "Idol", szybko stając się jedną z najpopularniejszych wokalistek w kraju.

7 kwietnia skończyła 32 lata. Z tej okazji zapowiedziała premierę nowego singla "Prawda o nas" ( sprawdź! ).

Piosenka to pierwsza zapowiedź czwartej solowej płyty wokalistki - "Inspiracje". Poprzednie albumy Sylwii wielokrotnie pokrywały się platyną - "Sen o przyszłości" (2011, potrójna), "Komponując siebie" (2013, potrójna) i "Tamta dziewczyna" (2016, podwójna).