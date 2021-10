Bitwy w "The Voice of Poland" to jeden z najciekawszych momentów talent show TVP. Podczas niego trenerzy zestawiają swoich podopiecznych w duety. Uczestnicy rywalizują o względy jurora, który do nokautu może zabrać tylko jednego śpiewającego.

Inni trenerzy mogą zdecydować się na kradzieże, których mogą dokonywać w tej edycji bez limitu. Do następnej fazy show przejdzie jednak tylko jeden skradziony uczestnik. Od 2019 roku producenci programu zdecydowali, że znoszą limit trzech kradzieży w etapie.

16 października w TVP zobaczymy pierwszy odcinek bitew. Ze zwiastuna możemy dowiedzieć się, że czekają nas spore emocje.



"The Voice of Poland": Kto przegrał bitwę w drużynie Justyny Steczkowskiej?

Zapowiedź sobotniego odcinka dała nam kilka wskazówek dotyczących tego, co będzie działo się w programie. Można nawet wywnioskować, jaki będzie wynik jeden z bitew.

(jeśli nie chcesz znać żadnych szczegółów przed sobotnim odcinkiem, sugerujemy zakończenie czytania w tym miejscu)



Ze zwiastuna wiemy, że w drużynie Marka Piekarczyka dojdzie do pojedynku duetów. O awans walczyć będą Jakub Zajączkowski i Wioleta Wojszwiłło oraz Karolina Charko i Piotr Lato.



W jednym z pojedynków w ekipie Sylwii Grzeszczak pojawią się Igor Kowalski i Jakub Nowak. Tomson i Baron sprawią, że w jednej z bitew zaśpiewają razem Wiktor Dyduła i Julia Stolpe.

Justyna Steczkowska w jednej z bitew zestawi potężne dwa potężne głosy - Martyny Budrynowicz i Wiktora Kowalskiego. Wszystko wskazuje na to, że zwycięzcą tego pojedynku zostanie Budrynowicz. Kowalski zostanie natomiast ukradziony przez Tomsona i Barona. Nie wiadomo jednak czy dotrwa do końca odcinka.