Sylwia Grzeszczak zestawiła w ostatniej bitwie w swojej drużynie Rafała Kozika razem z Wiktorem Zwierzyńskim. Uczestnicy zaśpiewali piosenkę z tegorocznego Męskiego Grania "I Ciebie też, bardzo" (posłuchaj!). Trenerzy byli zachwyceni, ale Justyna Steczkowska poleciła kilka lekcji śpiewu obu uczestnikom, aby poradzili sobie z "płaskim dźwiękiem" i przyznała, że na ich koncercie mogłaby w pewnym momencie zacząć się nudzić.

Na zaskakujący komentarz zdecydował się natomiast Marek Piekarczyk.

"Wiktor to jest taka poważna przyszłość. 19 lat to jest niewiele jak dla chłopaka. To dopiero ci się dzieciństwo zakończy za jakieś 10 lat. A tu widzę Rafał trochę wyżerał, trochę przegrał w swoim życiu. Wyglądasz na takiego kolesia" - stwierdził, a trenerzy i publiczność wybuchli śmiechem.

Na taką wypowiedź szybko zareagował Tomasz Kammel: "Marek, 24 lata, a nie 54" - ripostował prowadzący.

"Ale widzisz, bo są tacy mają 54, a mniej wiedzą od niego. Jesteś tu, tutaj niełatwo dojść, a jeszcze w takim wspaniałym duecie. Nic tylko gratulować" - zakończył Piekarczyk.



Ostatecznie Grzeszczak postawiła właśnie na Kozika.

Już po raz dwunasty najbardziej charyzmatyczni i utalentowani uczestnicy wybrani podczas precastingów, zmierzą się na muzycznej scenie "The Voice of Poland" podczas Przesłuchań w Ciemno, Bitew, Nokautu oraz odcinków Live, które zakończy Wielki Finał.

Kim jest Rafał Kozik?

Rafał Kozik na co dzień zajmuje się studiowaniem kierunku zarządzanie jakością, a ponadto pracuje jako specjalista ds. jakości w firmie produkującej elementy karbonowe.

Przygodę z muzyką zaczął przez przypadek w szkole. Następnie zaczął wyjeżdżać na konkursy wokalne. W 2016 roku wystąpił w programie "Must Be The Music", gdzie zaśpiewał "How Deep Is Your Love" Calvina Harrisa i Disciples i przeszedł etap castingowy.



Kozik występuje również ze swoim zespołem na weselach i imprezach rodzinnych.

Podczas przesłuchań ciemno wykonał piosenkę Krzysztofa Krawczyka "Bo jesteś ty", a jego występ obejrzano na Youtube ponad 700 tys. razy. To najpopularniejszy występ tej edycji show.