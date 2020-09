"The Voice of Poland" przed startem: Zmiana godziny nadawania [GDZIE OGLĄDAĆ, TRANSMISJA]

Voice Of Poland

W sobotę (12 września) wystartuje 11. edycja "The Voice of Poland". Tuż przed rozpoczęciem doszło do jeszcze jednej zmiany - program pokazywany będzie o nieco późniejszej godzinie.

Nowe jury 11. edycji "The Voice of Poland" w komplecie: od lewej Edyta Górniak, Michał Szpak, Urszula Dudziak, Baron i Tomson AKPA

Przypomnijmy, że przed 11. edycją show TVP doszło do sporych zmian kadrowych w programie. Z show pożegnali się: Margaret ( zobacz nowy klip! ) i Kamil Bednarek ( posłuchaj nowej piosenki! ). Ich miejsce zajęli: będąca trenerką pierwszej edycji "The Voice Senior" Urszula Dudziak oraz powracająca do programu po kilku latach przerwy Edyta Górniak ( sprawdź nowy klip! ).

Skład trenerów w komplecie: Edyta Górniak, Michał Szpak, Urszula Dudziak, Baron i Tomson

"The Voice of Poland" poprowadzą Tomasz Kammel i Maciej Musiał.

Podczas etapu Przesłuchań w ciemno pojawią się także Adam Zdrójkowski oraz Małgorzata Tomaszewska, która zastąpiła Marcelinę Zawadzką. Zdrójkowski i Tomaszewska wręczą uczestnikom zaproszenia do show.

Dotychczas transmisja zaczynała się w soboty o godz. 20:00, ale od nowej edycji program rozpoczynać się będzie później - od godz. 21:15.

Tak jak dotychczas widzowie TVP 2 będą mogli zobaczyć dwie części. W pierwszej wokalne talenty zaprezentują uczestnicy z Mazowsza, w drugiej - z Małopolski i Podkarpacia.

Przypomnijmy, że 10. edycję "The Voice of Poland" wygrała Alicja Szemplińska z drużyny Tomsona i Barona.

