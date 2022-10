Podczas czterech tygodni muzycznej rywalizacji czworo uczestników z drużyny każdego trenera będzie walczyło o zwycięstwo. O awansie do dalszej rundy decydować będą widzowie wraz z opiekunami wokalistów - Justyną Steczkowską, Lanberry, Markiem Piekarczykiem oraz Tomsonem i Baronem.

W pierwszym odcinku na żywo (29 października) na scenie zaśpiewa czworo uczestników z każdej drużyny. Do kolejnego odcinka przejdzie dwoje uczestników z największą liczbą głosów widzów biorących udział w głosowaniu SMS. Spośród dwojga uczestników z najmniejszą liczbą głosów widzów, trener wybierze jedną osobę, która będzie miała szansę ponownie zaśpiewać.

W trakcie drugiego odcinka na żywo (5 listopada) spośród trojga uczestników z każdej drużyny, jedna osoba z największą liczbą głosów od widzów zostanie ocalona, a kolejną ocali trener drużyny.

"The Voice of Poland": TVP zmienia zasady!

Tydzień później zmienią się zasady - każdy trener będzie miał do dyspozycji 100 punktów, które podzieli pomiędzy dwojgiem wokalistów walczących o wejście do wielkiego finału 13. edycji "The Voice of Poland". Do punktów trenerów doliczone zostaną głosy widzów przeliczone na punkty (jeden procent to jeden punkt). Po zsumowaniu punktów poznamy finalistę z każdej drużyny.

W ostatnim odcinku (wielki finał odbędzie się 19 listopada) o końcowym zwycięstwie zdecydują wyłącznie widzowie biorący udział w głosowaniu SMS.

"The Voice of Poland" - kto wystąpi w odcinkach na żywo?

Drużyna Justyny Steczkowskiej: Ewelina Gancewska, Sandra Reizer, Zofia Kurowska i Julianna Olańska

Drużyna Lanberry: Daria Waleriańczyk, Łukasz Drapała, Anna Buczkowska i Norbert Wronka

Drużyna Marka Piekarczyka: Konrad Baum, Nobesuthu Lisa Khumalo, Julia Szarlińska i Bogdan Świerczek

Drużyna Tomsona i Barona: Martin Rybczyński, Evgen Peltek, Dominik Dudek i Aelin (Tetiana Diachenko).

