"The Voice of Poland": Patryk Żywczyk i Karol Olszewski w bitwie. Rotacje na gorących krzesłach

Patryk Żywczyk i Karol Olszewski to duet uczestników, który zachwyci nie tylko swoich trenerów, czyli Tomsona i Barona, ale i pozostałych jurorów w "The Voice of Poland". Na drugim planie ich występu widać natomiast, do jakich zmian dojdzie w trakcie nadchodzących bitew.

Trenerzy podczas bitwy Żywyczyka i Olszewskiego w "The Voice of Poland" /Jan Bogacz /TVP

Bitwy, drugi etap "The Voice of Poland", rozkręcił się na dobre. Już w sobotę (19 października) widzowie ponownie usłyszą uczestników walczących o wejście do odcinków na żywo.

Reklama

Po raz pierwszy w tej edycji fani programu będą mogli zobaczyć tak żywiołowe reakcje Margaret, Kamila Bednarka, Tomsona i Barona oraz Michała Szpaka.

Kiedy w trakcie nagrań na scenie zaśpiewali Patryk Żywczyk i Karol Olszewski z drużyny Afromental, trenerzy - jak jeden mąż - wstali na równe nogi i zaczęli szaleć w rytm hitu Aerosmith "Livin' On The Edge".



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Patryk Żwyczyk i Karol Olszewski w "The Voice of Poland" TVP

Zmiany na gorących krzesłach

Za plecami duetu Żywczyk - Olszewski możemy zobaczyć uczestników, którzy wylądowali na gorących krzesłach. Już teraz możemy zorientować się, że miejsca rezerwowych opuścili Jakub Gmurzyński z drużyny Margaret oraz Karolina Wiśniewska z ekipy Bednarka. Kto zajmie ich miejsce? Wszystko wskazuje na to, że uczestniczki, które przegrały swojego bitwy w ekipie Michała Szpaka.

Na gorącym krześle Margaret zasiądzie Sonia Michalczuk, która przegra w bitwie z Filipem Czyżkowskim. Bednarek ukradnie natomiast Oliwię Sochę, przegraną z pojedynku z Violet Oliferuk.

O tym, jak dokładniej kształtują się składy drużyn, dowiemy się już podczas sobotniego odcinka programu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zapowiedź drugich bitew w "The Voice of Poland 10" TVP

"The Voice of Poland 10": Przesłuchania w ciemno, odc. 7 i 8 1 / 14 Edyta Pilarska Źródło: TVP udostępnij