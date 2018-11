"The Voice of Poland": Patrycja Markowska po półfinale. "Światowy poziom"

W rozmowie z Interią Patrycja Markowska opowiedziała o emocjach związanych z półfinałem "The Voice of Poland".

Patrycja Markowska podczas półfinału w "The Voice of Poland" /VIPHOTO / East News

Przypomnijmy, że do finału "The Voice of Poland" z drużyny Patrycji Markowskiej zakwalifikował się Marcin Sójka. Uczestnik wykonał utwór "Nie mogę ci wiele dać" Perfectu (wokalistą tej grupy jest ojciec trenerki - Grzegorz Markowski) oraz własną kompozycję "Zaskakuj mnie".

- To byli najlepsi z najlepszych. Były wielkie nerwy i drobne wpadki, ale też wzruszenia i piękne interpretacje piosenek. Wzruszyłam się przynajmniej trzy razy. Na pewno przy wykonaniu "To, co mam" Ani Deko, ale też przy występach Natalii Zastępy, Marcina Sójki i Gosi Pauki. To były interpretacje na światowym poziomie. Te chwile wynagradzają stres w programie - komentowała Patrycja Markowska.

Trenerka przyznała również, że nie wszystkim takie decyzje o obsadzie finału przypadną do gustu.



- Muzyka to nie sport. Tutaj nie ma nic wymiernego. Dla jednych najlepsi odpadli już dawno. Dla innych najciekawsi są w finale. W sztuce jest tak od zawsze. Nie da się tego wymierzyć. To kwestia gustu, szczęścia i repertuaru - mówiła Interii.

Jak natomiast wyglądać będzie finałowy odcinek programu? - Będzie na pewno bardzo intensywnie, bo to już jest naprawdę wysoka stawka - zakończyła.

Finał dziewiątej edycji "The Voice of Poland" odbędzie się w sobotę 1 grudnia.