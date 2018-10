"The Voice of Poland": Ola Smerechańska i Maksymilian Łapiński w hicie "Początek"

Voice Of Poland

W trzecim odcinku bitew w "The Voice of Poland" duet stworzą Ola Smerechańska oraz Maksymilian Łapiński. Uczestnicy wykonają piosenkę w taki sposób, że Patrycja Markowska będzie wróżyć parze romans.

Ola Smerechańska i Maksymilian Łapiński podczas bitwy w "The Voice of Poland" /TVP

Ola Smerechańska podczas przesłuchań w ciemno wykonała utwór "Alone" Jessie Ware i odwróciła cztery fotele.

"Nieprawdopodobne jest to, jak poprowadziłaś tę piosenkę. Bardzo dojrzałe. Nie jest proste utrzymać interpretację do samego końca. Miałaś plan na ten utwór i wykonałaś go w 100 procentach" - chwalił Piotr Cugowski.



Smerechańska, która od czwartego roku życia mieszka w Polsce, wybrała drużynę Patrycji Markowskiej.

Maksymilian Łapiński również odwrócił wszystkie fotele podczas swojego występu (zaśpiewał "These Days" Rudimental). "Bardzo chciałabym cię oszlifować" - mówiła w tamtym czasie do uczestnika Markowska i najwidoczniej te słowa przekonały Łapińskiego, który wybrał właśnie piosenkarkę.

Podczas bitwy duet wykona piosenkę "Początek" Krzysztofa Zalewskiego, Korteza i Dawida Podsiadły i zachwycił trenerów.

"Macie drugie połowy? Zastanówcie się, czy nie być razem!" - stwierdziła Patrycja Markowska.



Kto siedzi na "gorącym krześle"?

Równie interesujący, co sama bitwa, jest skład gorących krzeseł poszczególnych trenerów. Na drugim planie można zauważyć zmianę w drużynie Michała Szpaka. Wszystko wskazuje na to, że z programem pożegnał się Sebastian Wojtczak, a jego miejsce zastąpiła Natalia Smagacka z zespołu Grzegorza Hyżego. Wygląda więc na to, że uczestniczka przegrała swoją bitwę z Anią Deko (jej krótki fragment można zobaczyć w zwiastunie odcinka).



Zobacz zwiastun trzecich bitew w "The Voice of Poland 9":

