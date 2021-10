Anna Hnatowicz i Kornelia Daszewska stanęły naprzeciw siebie w pierwszej bitwie w drużynie Marka Piekarczyka. Trener wybrał dla nich przebój Breakoutu i Miry Kubasińskiej - "W co mam wierzyć" (sprawdź!).

Obie wokalistki wypadły znakomicie, co podkreślali trenerzy, którzy nie potrafili doradzić Piekarczykowi, jaką decyzję ma podjąć.

Wideo Kornelia Daszewska vs. Anna Hnatowicz - "W co mam wierzyć" - Bitwy - The Voice of Poland 12

Najlepsza bitwa w tym sezonie w "The Voice of Poland"?

"Dwie dojrzałe kobiety zaśpiewały przepięknie piękną piosenkę. Chciało mi się płakać. Gdyby nie mój doskonale zrobiony makijaż, to bym się po prostu popłakała. Zaśpiewałyście dojrzale i pięknie. Gratulacje dla was i dla Marka" - stwierdziła Justyna Steczkowska.

"Kornelia, był feeling, było poczucie rytmu.. A z kolei Ania, prowadziłaś dynamicznie głosem, przez co było to ciekawsze, bardziej wyraziste. Obydwie miałyście przemyślany ten utwór. Czuć od was dobrą energię. Byłyście w jednym klimacie. Fajne to było" - dodała Sylwia Grzeszczak.

"Wielką rzeczą jest robić pauzy. Nie śpieszyć się w życiu, jak i w piosence. I wy to pokazałyście genialnie. Wielka klasa. Ja zostałem zauroczony. Zauroczyłem się poważnie głosem Ani" - komentował Tomson.

Marek Piekarczyk postawił na Annę Hnatowicz. Kornelia Daszewska pożegnała się z programem.



Widzowie zachwyceni duetem z drużyny Piekarczyka

"Mega wokalistki, wykonanie i piosenka", "Przepiękne wykonanie. Dla mnie best of", "Najlepsze wykonanie odcinka", "Super się tego słuchało" - czytamy na profilu "The Voice of Poland".

"To już jest koniec... Dziękuję wszystkim za wsparcie, dziękuję Marek Piekarczyk za prowadzenie mnie w tej pięknej przygodzie i gratuluję Annie Hnatowicz wygranej bitwy. Jedyne co mogę powiedzieć reasumując wszystko, co się zadziało w 'Voice' to to, abyście zawsze podążali za głosem swojego serca. Niech ono filtruje wszystko, co do was dociera i podejmuje odpowiednie decyzje zgodne z wami. Róbcie wszystko tak, jak czujecie, że powinno być robione, nie naśladujcie nikogo, bądźcie sobą i walczcie o siebie" - komentowała po programie Daszewska.