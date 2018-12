"The Voice of Poland": Natalia Zastępa prezentuje teledysk "Za późno" [SPRAWDŹ TEKST]

Laureatka drugiego miejsca w "The Voice of Poland" Natalia Zastępa w dniu finału programu pokazała teledysk do swojego singla "Za późno".

Natalia Zastępa w finale "The Voice of Poland" ze swoim trenerem Michałem Szpakiem AKPA

Natalia Zastępa, znana z pierwszej edycji "The Voice Kids", swoją przygodę z "The Voice of Poland" zaczęła od wykonania piosenki "Skyfall" Adele. Piosenka, która podczas castingów pogrążyła niejednego uczestnika, tym razem stała się przepustką do kolejnego etapu.

Zastępa trafiła do drużyny Michała Szpaka, a podczas bitwy zmierzyła się z Martyną Kasprzycka. Duet wykonał piosenkę Anny Jantar "Nic nie może przecież wiecznie trwać" i gdy wydawało się, że Kasprzycka pokonała konkurentkę, Szpak postawił na Natalię z racji jej oryginalnego głosu.

Podczas nokautu Zastępa wykonała utwór Miley Cyrus "The Climb" i oczarowała swojego trenera. Ten zapewnił jej miejsce w odcinkach na żywo kosztem Karola Wasilewskiego.



W ćwierćfinale i półfinale uczestniczka prezentowała się tyle dobrze, że zaskarbiła sobie sympatię widzów. To pozwoliło awansować jej do finału kosztem Izabeli Szafrańskiej, która w półfinale zdobyła więcej punktów od Szpaka.

"Masz piękną barwę. To jest piękne, że dałaś tutaj kawałek swojej duszy" - komplementowała Markowska Zastępę w ćwierćfinale, a Cugowski żałował, że nie odwrócił fotela podczas przesłuchań w ciemno.

W finale Zastępa zaśpiewała kolejno piosenki "GoldenEye" Tiny Turner (duet z Michałem Szpakiem), "In The Arms of An Angel" Sarah McLachlan, "Bezdroża" Sylwii Grzeszcza i Mateusza Ziółki oraz swój premierowy singel "Za późno".

Autorami nagrania są Paul Whalley, Amber Van Day, Wojciech Łuszczykiewicz i Michał Szyc.

Za reżyserię teledysku odpowiada Sebastian Wełdycz.

"'Za późno' z jednej strony przywodzi na myśl dokonania najlepszych polskich wokalistek lat 90., z drugiej brzmi wyjątkowo współcześnie. Utwór jest zarazem energetyczny i refleksyjny" - czytamy w opisie.