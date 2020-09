"The Voice of Poland": Na co dzień jest operatorem żurawia. Jego głos zachwycił trenerów

Voice Of Poland

Występ 28-letniego Mateusza okaże się jednym z najbardziej zaskakujących w 11. edycji muzycznego talent show?

28-latek już pierwszymi dźwiękami zaskoczył trenerów "The Voice of Poland" /Natasza Mludzik/TVP /materiały prasowe

Do tegorocznej edycji "The Voice of Poland" zgłosiła się rekordowa liczba chętnych - ponad 12 tysięcy osób.

Podczas Przesłuchań w Ciemno na scenie wokalne umiejętności zaprezentuje ponad 90 uczestników. Jednym z nich będzie Mateusz Wojkowski, mieszkaniec Łaz w województwie małopolskim. Na co dzień 28-latek pracuje w firmie produkującej regały na opony jako operator żurawia przy linii lakierni proszkowej.

Poza tym od wielu lat jest wokalistą i wodzirejem w zespole weselnym. W muzycznym talent show Mateusz Wojkowski zaśpiewa utwór "Send Me An Angel" zespołu Scorpions, bo jak sam mówi, najbliższa jego sercu jest muzyka rockowa.

Wystarczyło zaledwie kilkanaście sekund a wszyscy trenerzy "The Voice of Poland" zapragnęli mieć go w swojej drużynie.

"To był wspaniały występ" - ocenił Michał Szpak. "Podoba mi się tembr twojego głosu. Bardzo podoba mi się jak śpiewasz" - zachwycała się Urszula Dudziak. "Wow!" - zdołała wydusić z siebie zaskoczona Edyta Górniak.

O wielkim talencie Mateusza może świadczyć również fakt, że jeden z trenerów tak bardzo zapragnął z nim pracować w następnym etapie, że zdecydował się użyć przycisk Blokady przeciwko... Edycie Górniak.