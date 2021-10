Bitwy w "The Voice of Poland" to jeden z najciekawszych momentów talent show TVP. Podczas niego trenerzy zestawiają swoich podopiecznych w duety. Uczestnicy rywalizują o względy jurora, który do nokautu może zabrać tylko jednego śpiewającego.

Inni trenerzy mogą zdecydować się na kradzieże, których mogą dokonywać w tej edycji bez limitu. Do następnej fazy show przejdzie jednak tylko jeden skradziony uczestnik. Od 2019 roku producenci programu zdecydowali, że znoszą limit trzech kradzieży w etapie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowość w "The Voice of Poland" - blokada TVP

Justyna Steczkowska do bitwy zestawiła Monikę Wiśniowską-Basel i Emilię Hamerlik w przeboju "Jestem kobietą" Edyty Górniak. Trenerka początkowo była mocna rozczarowana, jak uczestniczki wypadły na próbach. Dużo lepiej poszło im podczas samego występu.

Reklama

"To był ogień. Wszystkie żywioły się krążyły wokół nas" - stwierdził Baron. "Brzmiałyście jak najlepszy big band jazzowy" - dodał Marek Piekarczyk. "Było słychać przebojowość i siłę" - przyznała Sylwia Grzeszczak. Chwilę po występie Wiśniowska-Basel ujawniła, że śpiewała z zapaleniem krtani, co kompletnie zaskoczyło Justynę Steczkowską. I to właśnie na nią postawiła trenerka.

"The Voice of Poland": trenerzy 12. edycji programu 1 / 7 Już po raz dwunasty najbardziej charyzmatyczni i utalentowani uczestnicy wybrani podczas precastingów, zmierzą się na muzycznej scenie "The Voice of Poland" podczas Przesłuchań w Ciemno, Bitew, Nokautu oraz odcinków Live, które zakończy Wielki Finał. Źródło: AKPA Autor: Michal Baranowski udostępnij

"The Voice of Poland": Kim jest Monika Wiśniowska-Basel?

Podczas przesłuchań w ciemno Monika Wiśniowska-Basel wykonała utwór Aviciiego "Addicted To You", przekonując do siebie wszystkich trenerów. Zachwycona Grzeszczak zaraz po odwróceniu się zaczęła tańczyć na krześle. Ostatecznie uczestniczka trafił do drużyny Steczkowskiej.

Wideo Monika Wiśniowska-Basel - "Addicted To You" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 12

Absolwentka Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Zbigniewa Czwojdy już pod koniec lat 90. zdobywała laury na polskich i zagranicznych festiwalach piosenki. W czwartej edycji "Idola" w Polsacie (2004 r.) dotarła do półfinału.

Z zespołem Coffee Break nagrała debiutancką płytę. Występuje również z m.in. Opole Gospel Choir, Soul City, a także Girls of Fire. Ten ostatni zespół tworzy razem z Martą Dzwonkowską (też jest w tej edycji "The Voice of Poland") i Martą Cholewą. W 2017 r. ukazała się ich pierwsza płyta "Siła kobiet".