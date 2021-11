"The Voice of Poland": Monika Wiśniowska-Basel i "Proste słowa". Posłuchaj piosenki i sprawdź tekst

Monika Wiśniowska-Basel w ćwierćfinale zachwyciła swoim wykonaniem piosenki "You Don't Owe Me" Leslie Gore.



"Bardzo stylowe. Przypomniałaś mi czasy, kiedy wokalistki potrafiły śpiewać" - stwierdził Marek Piekarczyk. "Bardzo dziękuje cię za ten występ" - dodała Sylwia Grzeszczak. "Obcowanie z twoją sztuką to uczta dla ucha i oka" - przyznał Baron.

Wideo Monika Wiśniowska-Basel - "You Don't Own Me" - Live - The Voice of Poland 12

"The Voice of Poland" - piosenka Moniki Wiśniowski-Basel

W sobotnim półfinale uczestnicy zaśpiewali dwie piosenki: przygotowaną na potrzeby programu i cover. Do finału awansowało czterech najlepszych.

Monika Wiśniowska-Basel zaprezentowała przed trenerami i widzami utwór "Proste Słowa", do którego tekst napisała sama Monika, a muzykę stworzyli @atutowy i Tomasz Kulik. Sprawdź tekst!

Wideo Proste Słowa

"The Voice of Poland": Kim jest Monika Wiśniowska-Basel?

Podczas przesłuchań w ciemno Monika Wiśniowska-Basel wykonała utwór Aviciiego "Addicted To You", przekonując do siebie wszystkich trenerów. Zachwycona Grzeszczak zaraz po odwróceniu się zaczęła tańczyć na krześle. Ostatecznie uczestniczka trafił do drużyny Steczkowskiej.

Absolwentka Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Zbigniewa Czwojdy już pod koniec lat 90. zdobywała laury na polskich i zagranicznych festiwalach piosenki. W czwartej edycji "Idola" w Polsacie (2004 r.) dotarła do półfinału.

Z zespołem Coffee Break nagrała debiutancką płytę. Występuje również z m.in. Opole Gospel Choir, Soul City, a także Girls of Fire. Ten ostatni zespół tworzy razem z Martą Dzwonkowską (też jest w tej edycji "The Voice of Poland") i Martą Cholewą. W 2017 r. ukazała się ich pierwsza płyta "Siła kobiet".