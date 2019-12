"The Voice of Poland": Michał Szpak zostaje. Co dalej z Margaret?

Po zakończeniu dziesiątej edycji "The Voice of Poland" ruszyły spekulacje, którego z trenerów zobaczymy w 11. sezonie programu. Swoją gotowość do oceniania uczestników potwierdził Michał Szpak. Jak natomiast przyszłość widzi Margaret?

Margaret opuści "The Voice of Poland"? /Adam Jankowski / Reporter

Przypomnijmy, że w dziesiątej edycji "The Voice of Poland" wokalistów i wokalistki oceniali: Michał Szpak, Tomson i Baron, Kamil Bednarek i Margaret. Niemal natychmiast po zakończeniu programu rozpoczęły się dyskusje, czy wszyscy trenerzy zachowają swoje posady.

Wszystko wskazuje na to, że w 11. edycji show zobaczymy Michała Szpaka, który wygrał głosowanie na najlepszego trenera w historii "The Voice of Poland". Zapytany przez Maćka Musiała, czy przyjmie zaproszenie do kolejnego sezonu Szpak bez zastanowienia odpowiedział, że to zrobi.

Wydaje się, że Tomson i Baron po zwycięstwie w programie również zachowają swoją pozycję. Dużo gorzej wygląda sytuacja Kamila Bednarka i Margaret. Zwłaszcza ten pierwszy swoim zachowaniem zraził do siebie widzów. Trenerka również nie zawsze miała poparcie oglądających, chociaż mogła liczyć na większe wsparcie niż jej kolega ze składu trenerskiego.



Na temat swojego udziału w programie Margaret opowiedziała Interii.

- Nie wiem, co zrobię - stwierdziła krótko, dodając, że w każdy projekt angażuje się na 100 procent, przez co udział w udział w "The Voice of Poland" włożyła dużo pracy, emocji i energii. - Czuje się wypłukana po tym programie. Na razie muszę wziąć przerwę - stwierdziła.

- Ten program generuje dużo kompromisów, więc zobaczymy, czy będę się na nie godzić - podsumowała.