"The Voice of Poland": Michał Matuszewski zakażony koronawirusem. Kto go zastąpi?

Z powodu zakażenia koronawirusem z "The Voice of Poland" pożegnał się Michał Matuszewski, zaliczany do grona faworytów. Kto za niego pojawi się w show TVP2?

Michał Matuszewski pożegnał się z "The Voice of Poland" przez koronawirusa /Jan Bogacz /TVP

W sobotę, 14 listopada na scenie "The Voice of Poland" wystąpi 16 uczestników, po czterech od każdego z trenerów, którzy zawalczą o udział w kolejnym odcinku programu.



Decyzję o tym, którzy uczestnicy pożegnają się z "The Voice of Poland", a którzy powalczą o wygraną, podejmą: Urszula Dudziak, Edyta Górniak, Michał Szpak oraz Tomson i Baron z zespołu Afromental.

W drużynie Dudziak doszło do jednej zmiany - z powodu zakażenia koronawirusem Michał Matuszewski nie mógł wziąć udziału w nagraniach pierwszego finałowego odcinka. Zgodnie z regulaminem do programu wróciła osoba z drużyny Urszuli Dudziak, która jako ostatnia odpadała w etapie nokaut. Na miejsce Michała została przywrócona 17-latka z Woźnik pod Częstochową - Martyna Zygadło.

Matuszewski już po Przesłuchaniach w ciemno był uważany za jednego z faworytów programu. Występ z tego etapu - "Zacznij od Bacha" Zbigniewa Wodeckiego - ma ponad milion odsłon.

Wideo Michał Matuszewski - "Zacznij od Bacha" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 11

Obecnie wokalista mieszka w Krakowie i pracuje jako muzykoterapeuta w Domu Pomocy Społecznej i prowadzi zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Za pośrednictwem muzyki Michał buduje ze swoimi podopiecznymi nić zaufania, dzięki której ludzie zaczynają się otwierać i rozmawiać.

Martyna Zygadło jest laureatką wielu międzynarodowych konkursów piosenki, m.in. w Bułgarii, trzykrotnie we Włoszech, we Francji, w Danii i na Malcie. W sobotnim odcinku wokalistka zaśpiewa utwór "When You Believe" Mariah Carey i Whitney Houston.

Wideo Martyna Zygadło vs. Marcelina Lech - „Respect” - Bitwy - The Voice of Poland 11

Występy finalistów będą punktowane przez czwórkę trenerów. Po zakończeniu występów każdy trener powie, komu przydzielił maksymalną liczbę punktów. Jako ostatni głos zabierze trener danego teamu informując, którego uczestnika zabierze ze sobą do następnego odcinka.

Kolejne dwie osoby z zespołu, które uzyskają najwyższe miejsca w rankingu, ponownie zaśpiewają na scenie w następnym finałowym odcinku programu. W przypadku remisu, o awansie uczestnika zadecydują punkty przyznane przez trenera drużyny.

Zasada ta będzie obowiązywała przez trzy odcinki finałowe. Nad głosowaniem trenerów czuwać będzie notariusz.