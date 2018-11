"The Voice of Poland": Matt Dusk, Tulia i Zuza Jabłońska gośćmi półfinału

Podczas półfinałowego odcinka "The Voice of Poland" nie zabraknie muzycznych gości. Na scenie pojawią się Matt Dusk, Tulia i Zuza Jabłońska.

Matt Dusk wystąpi w "The Voice of Poland" /Wojciech Stróżyk / Reporter

Pochodzący z Kanady Matt Dusk w "The Voice of Poland" promował będzie swój najnowszy album "JestSetJazz", który ukazał się 2 listopada. Płytę promował teledysk do singla "Let's Hop On The Plane!", w którym wystąpiła modelka Marta Gajewska.



Clip Matt Dusk Let's Hop On A Plane!

To oczywiście nie pierwsze spotkanie Duska z Polską i polskimi artystami. Wokalista ma na koncie m.in. album "Just The Two of Us" z 2015 , który nagrał wraz z Margaret.

Grupa Tulia swoimi coverami przebojów Dawida Podsiadły i Depeche Mode podbiła sieć. W maju tego roku ukazała się ich debiutancka płyta "Tulia", natomiast 17 listopada do sprzedaży trafiła wersja deluxe albumu.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tulia Nieznajomy

Zuza Jabłońska to finalistka pierwszej edycji "The Voice Kids". Wokalistka ma na koncie dwa single - "Sami" oraz "Powiedz mi to w twarz" nagrany z Silesem i Jan-rapowanie.

Przypomnijmy, że półfinał "The Voice of Poland" odbędzie się 24 listopada. Na scenie pojawi się ośmioro uczestników (po dwóch z każdej drużyny). Do wielkiego finału awansuje jedynie czworo.