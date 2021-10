Mariusz Mrówka w "The Voice of Poland" wykonał przebój 3 Doors Down "Here Without You". Podczas jego występu odwróciły się wszystkie fotele.

Jako pierwsza na głosie wokalisty poznała się Justyna Steczkowska. Ostatnia odwróciła się natomiast Sylwia Grzeszczak. Trenerka dopingowała uczestnika i krzyczała do niego "dawaj, dawaj".



"Jestem pozytywnie zaskoczony" - przyznał Piekarczyk. "Wyobrażałam sobie, że stoi za mną jakiś kawał faceta z brodą i 50 tatuażami, a odwróciłam się i jesteś ty, który jesteś bardzo młody" - dodała Steczkowska.



Reklama

Mariusz Mrówka i piosenka "Nim odpocznę"

Panowie z Afromental poprosili natomiast, aby Mrówka wykonał własny utwór. Ten zaśpiewał więc piosenkę "Nim odpocznę", którą zadedykował swojej dziewczynie. Następnie doszło do sporej niespodzianki, bo chłopak wybrał jako trenerkę Steczkowską, a nie żadnego z "rockowych" jurorów.

Wideo Mariusz Mrówka - "Here Without You" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 12

Kim jest Mariusz Mrówka?

19-letni Mariusz Mrówka pochodzi z Ociesęka (powiat kielecki) i studiuje wokalistykę na drugim roku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W stolicy województwa świętokrzyskiego często można spotkać go koncertującego na ulicach.

Uczestnik "The Voice of Poland" ma też swój kanał na Youtube, gdzie publikuje covery lub parodiuje m.in. Sanah, Cleo, Cypisa, Dawida Podsiadłę, Kamila Bednarka i Sylwię Grzeszczak.