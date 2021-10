Mariusz Mrówka w "The Voice of Poland" wykonał przebój 3 Doors Down "Here Without You". Podczas jego występu odwróciły się wszystkie fotele.

Jako pierwsza na głosie wokalisty poznała się Justyna Steczkowska. Ostatnia odwróciła się natomiast Sylwia Grzeszczak. Trenerka dopingowała uczestnika i krzyczała do niego "dawaj, dawaj". Na razie nie wiadomo, którego z trenerów wybierze uczestnik.

Kim jest Mariusz Mrówka?

19-letni Mariusz Mrówka pochodzi z Ociesęka (powiat kielecki) i studiuje wokalistykę na drugim roku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W stolicy województwa świętokrzyskiego często można spotkać go koncertującego na ulicach.

Uczestnik "The Voice of Poland" ma też swój kanał na Youtube, gdzie publikuje covery lub parodiuje m.in. Sanah, Cleo, Cypisa, Dawida Podsiadłę, Kamila Bednarka i Sylwię Grzeszczak.