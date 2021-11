Od bardzo dawna nikt nie podzielił tak widzów talent show TVP jak Karolina Robinson. Widać to bardzo dobrze po statystykach na profilu "The Voice of Poland", gdzie zdjęcie z występu uczestniczki jest najczęściej komentowanym postem po programie. Znalazło się pod nim ponad 2000 komentarzy, czyli kilkakrotnie więcej niż w przypadku innych uczestników.

Z pewnością Robinson nie wzbudza jedynie niechęci u widzów. Pod postem zamieszczonym na Facebooku, w kilku wątkach wybuchły gorące dyskusje na temat tego, czy Marek Piekarczyk na pewno dobrze robi, że wspiera tak mocno wokalistkę.

Piekarczyk zabrał ją do półfinału kosztem Anny Hnatowicz. W rozmowie z Interią wokalista TSA wyznał, dlaczego zdecydował się postawić na nią pomimo tego, co sądzą widzowie i inni trenerzy.

Marek Piekarczyk broni Karoliny Robinson

- Bardzo mi było szkoda Kay Ry (pseudonim Karoliny Robinson - przyp. red.), że ona teraz przepadnie, bo wiem, że ona... nie wiem czy znalazłaby kogoś, kto by się za nią wstawił kumając, kim ona jest naprawdę. I myślę, że jest mała szansa, że jeszcze możemy razem popracować, ona może zaistnieć w taki sposób, który pozwoli jej śpiewać dalej. Jeżeli ona będzie chciała śpiewać, to będzie śpiewała. Bardzo wierzę w to, że ona jest oryginalna, niepowtarzalna na scenie polskiej. Jest bardzo dużo wokalistek, które dobrze śpiewają. Ale jest mało osobowości" - stwierdził wokalista w rozmowie z Interią.

Piekarczyk tłumaczył, że nie wybrał jej ze względu na potężne walory głosowe, a osobowość i charyzmę. - Ona ma głos, ktoś powie taki słaby... Gdyby to był Bob Dylan, to ja bym go bronił do końca. Boguś Łyszkiewicz, Chłopcy z Placu Broni - gdzie by się ktoś odwrócił? Tylko Piekarczyk! On nie mógłby śpiewać swoich piosenek, tylko te, które mu dają - komentuje muzyk.



Przy okazji wskazał innego wokalistę, który zapisał się w historii polskiej muzyki, a niektórzy wskazywali na jego problemy z wymową.



- A Ciechowski? Justyna by się nie odwróciła na pewno - powiedziałaby 'Wiesz, musisz iść do logopedy, ćwiczyć, pracować'. Wiele osobowości może zniknąć dlatego, że możemy mieć takie 'szkolne podejście' - nieustające egzaminy na scenie. Czemu scena nie może być takim miejscem, gdzie kogoś pokochamy, albo nie? - pyta wokalista.



Muzyk wciąż uważa, że jego decyzja była dobra i zdaje się nie przejmować osobami, które zarzucają Robinson brak umiejętności. - Jest wielu ludzi, którzy nie potrafią śpiewać, nie mają głosu. W radiu ich słychać ciągle, ja słyszę ciągle, nawet beztalencia! - stwierdza odważnie Piekarczyk.



Spytany przez naszego dziennikarza, juror powiedział o osobie, która wydaje mu się w tej edycji "The Voice of Poland" "czarnym koniem".



- Dyduła! Aż mu zazdrościłem piosenki. (...) To nagranie mnie zainspirowało, to jest charakterny gościu. Brakuje takich ludzi. Ja chcę, żeby nasza estrada była taka barwna, różnorodna. Żeby ludzie mieli to, na co zasługują. Ludzie za to płacą, a dostają czasem miernotę. A ja życzę polskiej publiczności takich wspaniałych osobowości, które zachwycają - stwierdza Marek Piekarczyk.

W ostatnim odcinku do następnego etapu przeszli: Wiktor Dyduła i Paulina Gołębiowska (drużyna Tomsona i Barona), Karolina Robinson i Bartosz Madej (ekipa Marka Piekarczyka), Julia Stolpe i Rafał Kozik (skład Sylwii Grzeszczak) oraz Marta Burdynowicz i Monika Wiśniowska-Basel (drużyna Justyny Steczkowskiej)



