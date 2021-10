Małgorzata Grancewicz i Estera Androsiuk stworzyły na scenie jeden z duetów z drużyny Tomsona i Barona.

Trenerzy wybrali dla nich utwór sanah "Szampan" (sprawdź!), a uczestniczki wykonały ją w zaskakującej, dużo spokojniejszej aranżacji.

"Ta piosenka była wykonana, jak kunsztowna tkanina. Jak spotykałyście się razem, to było bardzo smakowite" - komentował Marek Pierkaczyk. "Zrobiłyście to wybitnie. Większą część stresu zostawiłyście za drzwiami i z tego się cieszę" - mówił Tomson. Trenerzy postawili na Grancewicz. Estera Androsiuk nie została ukradziona.



Wideo M. Grancewicz vs. E. Androsiuk - "Szampan" - Bitwy - The Voice of Poland 12

Internauci komentują cover Sanah. Lepiej od oryginału?

Wykonanie "Szampana" w takiej wersji sprawiło, że widzowie podzielili się w opiniach na temat tego, co usłyszeli. Część była zachwycona tym, co zobaczyła.

"Naprawdę fajna bitwa - czysto porządnie, ciekawy aranż i dobrze dobrany utwór - miło się tego słuchało i fajne na to patrzyło", "Przykład na to, że nie ma złych piosenek, są tylko kiepscy wokaliści. Dziewczyny to wykonanie, to prawdziwy majstersztyk, pięknie", "Wreszcie wersja tej piosenki, której da się słuchać".

Jednak nie wszyscy byli zadowoleni. Niektórzy twierdzili, że utwór został "położony".

"Ale zniszczyły piosenkę. Myślałem, że nie można źle tej piosenki zaśpiewać, a jednak pokazały że się da. Choć głosy świetne", "Wykon beznadziejny, liczyłam na coś lepszego".



Estera Androsiuk przerywa milczenie

"To była piękna przygoda. A zaśpiewanie z Gosią to sama przyjemność. Obie świetnie się bawiłyśmy. Mamy nadzieję, że występ się podobał, dałyśmy z siebie wszystko! Buziaki" - napisała w komentarzu na profilu "The Voice of Poland" Estera Androsiuk.