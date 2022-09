W sobotnich odcinkach "The Voice of Poland" zaprezentowali się wokaliści i wokalistki z województwa śląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz z Małopolski.



Jednym z uczestników był Łukasz Drapała, znany m.in. z zespołu Chemia. "Billie Jean" Michaela Jacksona w jego wykonaniu spodobało się wszystkim trenerom.

Łukasz Drapała | "Billie Jean" | Przesłuchania w ciemno | The Voice of Poland 13

"Ja specjalnie ubrałam się dzisiaj tak dla ciebie, wiedziałam, że tu będziesz" - kokietowała Steczkowska, nawiązując do rockowego ubioru wokalisty.

Jak się okazało, w trakcie występu Marek Piekarczyk, Justyna Steczkowska oraz Lanberry postanowili wykorzystać blokadę, wciskając guzik z drużyną Afro, tym samym doprowadzając do sytuacji, której w polskiej edycji "The Voice of Poland" dotychczas nie było czyli potrójnej blokady!

Drapała stwierdził, że chce iść "do świata, z którym jest najmniej połączony" i wybrał Lanberry.

"The Voice of Poland". Tomson: "Wokalistom trzeba patrzeć w oczy"

Łukasz Drapała: "The Voice of Poland" to nie jego debiut w talent show

To nie pierwsza przygoda wokalisty z programami typu talent show. Wcześniej próbował swoich sił w "Mam Talent".

Instagram Post

Łukasz Drapała piosenkę na półfinał napisał dzień po castingu, w którym zachwycił jurorów. Wokalista zespołu Chemia ( sprawdź! ) wystąpił w towarzystwie kwartetu smyczkowego i dostał owacje na stojąco.

"Mam Talent": Marcin Prokop o nowym jurorze

Chylińska stwierdziła, że niezręcznie jest oceniać Drapałę, jako artystę tej klasy. Podczas występu doprowadził ją do łez wzruszenia. Niestety muzyk nie przeszedł do kolejnego etapu.

Kim jest Łukasz Drapała?

Łukasz Drapała dobrze znany jest na rockowej scenie. Obecnie jest wokalistą grup Chemia oraz Chevy, śpiewał też w projekcie gitarzysty Kuby Płucisza, pierwszego lidera zespołu IRA.

Założycielem grupy Chemia jest gitarzysta Wojciech Balczun, od czerwca 2016 r. do sierpnia 2017 r. prezes Kolei Ukraińskich, wcześniej prezes PKP Cargo i prezes rady nadzorczej Polskich Lini Lotniczych LOT.

Liderzy zespołu Chemia kiedyś pracowali za biurkiem

Pierwszym wokalistą rockowej formacji był wspierający w chórkach Patrycję Markowską Marcin Koczot, z którym Chemia nagrała debiutancki album "Dobra Chemia" (2010). Po jego odejściu i zastąpieniu przez Łukasza Drapałę grupa wydała reedycję debiutu pod tytułem "O2", na której utwory w wersjach polskich i angielskich zaśpiewał już nowy wokalista.

Z Drapałą w składzie zespół wydał EP-kę "In the Eye" (2012), płyty "The One Inside" (2013) i "Let Me" (2015). Jesienią 2016 r. pojawił się komunikat, że Chemia czasowo zawiesza działalność.

Mariusz Dyba o zwycięstwie w "Idolu"

Spowodowane było to odejściem Łukasza Drapały (skupił się na swoim projekcie Chevy) i zmianą zasad współpracy z gitarzystą Maciejem Mąką (m.in. Chylińska, Maciej Balcar). Następcą Drapały został Mariusz "Mario" Dyba, znany telewizyjnej publiczności z m.in. "The Voice of Poland" i "Must Be The Music", który wówczas pojawił się w "Idolu". Ostatecznie Dyba wygrał muzyczny program Polsatu.

Chemia Gotta Love Me

W marcu 2018 r. Drapała ostatecznie powrócił do zespołu Chemia, równocześnie działając pod szyldem Łukasz Drapała & Chevy. Z tym drugim projektem w 2019 r. wydał debiutancki album "Potwory". Z tej płyty pochodzi utwór "Nienawidzę", który Łukasz zaśpiewał w "Mam talent".

Łukasz Drapała & Chevy - Nienawidzę (lyric video)

Chemia wraca z nową płytą "Something To Believe In"

Obecny skład Chemii to Łukasz Drapała na wokalu, Wojciech Balczun i Maciek Papalski na gitarach oraz sekcja rytmiczna: Błażej Chochorowski (bas) i Adam Kram (perkusja).

Chemia Damy radę

Właśnie ukazał się nowy album zespołu, pt. "Something To Believe In". Na płytę składa się dziesięć rockowych kompozycji, najlepszych w karierze Chemii. Za brzmienie albumu odpowiada producent Andy Taylor, gitarzysta i kompozytor znany ze współpracy z Duran Duran, The Almighty, Robertem Palmerem i Rodem Stewartem. Taylor jest również autorem wszystkich znajdujących się na krążku tekstów.

Album promuje singel "The Best Thing".