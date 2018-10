"The Voice of Poland": Kto zaśpiewa w nokaucie? [LISTA UCZESTNIKÓW]

Voice Of Poland

Kolejny etap "The Voice of Poland" za nami. Po bitwach uczestnicy programów zmierzą się w błyskawicznej rundzie, czyli nokaucie. Kto w nim wystąpi? Do odcinków na żywo zakwalifikują się jedynie 16 uczestników.

Trenerzy "The Voice of Poland" wkrótce będą musieli podjąć kolejne kluczowe decyzje /Jan Bogacz /TVP

W nokaucie, czyli ostatnim etapie przed odcinkami na żywo, trenerzy wysłuchają wszystkich uczestników. W każdej drużynie do odcinków na żywo awansuje jedynie czwórka wykonawców.

W drużynie Patrycji Markowskiej do kolejnego etapu awansowali: Gosia Pauka, Dawid Dubajka, Maksymilian Łapiński, Albina Mruchko, Jay Allen, Marcin Sójka oraz skradziona z drużyny Michała Szpaka Marianna Linde.

Faworytami do awansu są robiący piorunujące wrażenie w każdym odcinku Marcin Sójka oraz córka Olafa Lubaszenki i Katarzyny Groniec Marianna Linde.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marianna Linde w "The Voice of Poland" TVP

Ekipa Michała Szpaka w nokaucie to: Leon Krześniak, Wioletta Markowska, Natalia Zastępa, Karol Wasilewski, Izabela Szafrańska, Jadzia Kuzaka oraz skradziona od Grzegorza Hyżego Natalia Smagacka.

Rywalizacja w drużynie Michała Szpaka wydaje się niezwykle wyrównana, a największe szanse na awans wydają się mieć znana z "The Voice Kids" Natalia Zastępa, Izabela Szafrańska i Jadzia Kuzaka.

Wideo Natalia Zastępa - "Skyfall" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 9

Skład Piotr Cugowskiego to niezwykle utalentowani wykonawcy. O awans powalczą: Maksymilian Kwapień, Mario Szaban, Alek Woźniak, Paweł Szutta, Diana Ciecierska, Justyna Bardo oraz skradziona od Patrycji Markowskiej Ola Smerecheńska.

Kto jest faworytem w tej drużynie? Wydaje się, że są to Mario Szaban i Maksymilian Kwapień.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Steciak i Maksymilian Kwapień podczas bitwy w "The Voice of Poland" TVP

Jednego podopiecznego mniej w swojej drużynie posiada Grzegorz Hyży. To naturalna konsekwencja wyrzucenia podczas jednej bitwy Dominiki Kurędy i Magdaleny Putkowskiej. W składzie trenera znajdują się więc: Nicole Kulesza, Ania Deko, Natalia Capelik-Muianga, Maciej Mazur, Aleksandra Tocka oraz skradziony od Patrycji Markowskiej Konrad Słoka.

O awans do odcinków na żywo w drużynie Hyżego powinno być łatwiej, a bez problemu w dalszym etapie powinna zameldować się Natalia Capelik-Muianga.

Odcinek z nokautu zostanie wyemitowany 3 listopada o godzinie 20:05 na antenie TVP2.