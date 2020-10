"The Voice of Poland": Kto może rozruszać widzów podczas bitew?

"The Voice of Poland" wchodzi w kolejną fazę. Tym razem uczestnicy zmierzą się w bitwach. Kto zachwyci widzów i podratuje opinie o tegorocznej edycji show TVP? Pierwszy odcinek kolejnego etapu już 17 października.

Trenerzy "The Voice of Poland" będą musieli podjąć kilka trudnych decyzji /Jan Bogacz/TVP / Agencja FORUM

W "The Voice of Poland" rozpoczynają się - jak twierdzi wielu widzów - najbardziej emocjonujący etap w programie, czyli bitwy.

Emocje podczas występów w tym roku będą niewątpliwie potrzebne, gdyż spore grono oglądający show nie kryje, że byli wyjątkowo rozczarowani jego poziomem. Najczęstszym określeniem, jakim posługują się widzowie w stosunku do obecnej edycji jest "nudny".

Czyje występy mogą sprawić, że o "The Voice of Poland" znów będzie się mówić?



Hamza Aboumaachar - drużyna Tomson i Baron

Hamza Aboumaachar podczas castingów wykonał utwór "Stay" (posłuchaj!) Rihanny i odwrócił cztery fotele. "Mam dreszcze" - mówił jeszcze podczas występu Baron. Hamza w przeszłości próbował sił w arabskiej wersji programu, gdzie nie udało mu się przebić, a do Polski przyjechał za swoją miłością.

Michał Macioszczyk - drużyna Michała Szpaka

Powracający po roku do "The Voice of Poland" Michał Macioszyk to pewniak jeśli chodzi o odpowiednią dawkę emocji. Sam twierdzi, że w zeszłym sezonie był "dupkiem i bufonem". Teraz przekonał do siebie wszystkich trenerów, a ostatecznie jako swojego opiekuna wybrał Michał Szpaka. Czy tym razem uda mu się poskromić swój temperament?

Weronika Szymańska - drużyna Michała Szpaka

W ósmej edycji "The Voice of Poland" mimo wielkich starań Michał Szpak nie przekonał Weroniki Szymańskiej, aby pracowała z nim w programie. Współpraca z Andrzejem Piasecznym skończyła się na etapie nokautu. Powracają do show wokalistka na pewno liczy (podczas przesłuchań śpiewała "7 Years" Lukasa Grahama), że tym razem uda zajść się o wiele dalej.

Magda Ćwiertnia - drużyna Edyty Górniak

Magda Ćwiertnia, znana lepiej jako Magda C sprawiła, że odwrócili się wszyscy trenerzy po jej wykonaniu "One Last Time" Ariany Grande. Walka o uczestniczkę była tak zaciekła, że dwóch trenerów zostało zablokowanych. Edyta Górniak przekonała do siebie Magdę współpracą ze światowymi producentami.



Anna Serafińska - drużyna Edyty Górniak

"Potrafisz się dostosować i jesteś charakterną kobietą. Widać, że masz osobowość" - chwalił Annę Serafińską w programie Michał Szpak. Ta w show pokazała rockowy pazur śpiewając "Gołębi puch" Lombardu. Jednak nie komplementy a merytoryczne argumenty przekonały Serafaińską, która dołączyła do składu Górniak.

Julianna Olańska - drużyna Tomsona i Barona

Julianna Olańska, którą można kojarzyć z 11. edycji "Must Be the Music", zaśpiewała "Hej Hej!" (sprawdź!) Darii Zawiałow i odwróciła cztery fotele. Dalszą przygodę zdecydowała się kontynuować w ekipie Tomsona i Barona.



"Bardzo byłbym zaszczycona, gdybym mogła trafić do chłopaków" - stwierdziła. "Wygląda jakby wyszła od stylisty" - przyznał natomiast Baron. Nie tylko trenerzy, ale i widzowie zachwycili się wizerunkiem piosenkarki. Ich uwagę przykuł zwłaszcza spory tatuaż wokalistki - podobizna Severusa Snape’a - bohatera książek o Harrym Potterze.



Michał Matuszewski - drużyna Urszuli Dudziak

Michała Matuszewskiego w "The Voice of Poland" zaśpiewał piosenkę "Zacznij od Bacha" Zbigniewa Wodeckiego we własnej aranżacji. Oceniający uczestnika nie mogli wyjść ze zdumienia, kiedy zobaczyli, że to nie śpiewa kobieta. "Wyniosłeś nas w inny wymiar" - mówiła Dudziak.

Robert Wojciechowski - drużyna Urszuli Dudziak

"Before You Go" w wykonaniu Roberta Wojciechowskiego trafiło do serc wszystkich trenerów. Tomson i Baron zostali wyłączeni z walki o uczestnika, co wykorzystała Urszula Dudziak.