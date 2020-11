"The Voice of Poland": Kto awansował do finału?

W półfinale "The Voice of Poland" emocji nie brakowało. Poznaliśmy skład finału programu. Do ostatniego odcinka awansowali: Adam Kalinowski, Krystian Ochman, Jędrzej Skiba i Anna Gąsienica-Byrcyn.

Odcinek półfinałowy "The Voice of Poland" ze względu na pandemię, tak jak dwa poprzednie dwa odcinki finałowe, został nagrany wcześniej. Zmianie uległy również zasady show. Uczestnicy otrzymują punkty przez trenerów (głosowanie po drugim występie uczestnika). Ten, kto zdobywa ich więcej, awansuje do ścisłego finału. Nad głosowaniem czuwa notariusz.

Zmagania w półfinale rozpoczęły się od drużyny Tomsona i Barona. Jako pierwszy na scenie zaśpiewał Adama Kalinowski ("Dirty Diana" Michaela Jacksona). "To jest ciężki numer i niewiele osób może się z nim zmierzyć, ale jak widać istnieje taki ktoś w Polsce. Jesteś to ty" - mówił Michał Szpak. Jako druga wystąpiła Natalia Szczypuła z piosenką Jessie J "It's OK Not To Be OK".

Podczas drugiej serii występów uczestnicy wykonali własne piosenki. Adam Kalinowski zaśpiewał rockowe "Kamienice" ( sprawdź! ). "Nie znikasz w innym repertuarze. Jest ciebie tyle, ile powinno cię być" - mówiła Tomson. Natalia Szczypuła wykonała natomiast piosenkę "Z tobą" ( sprawdź! ). "Pokazałaś, że nic cię nie przygniotło. Chciałbym być tak zawsze przygniatany" - mówił Tomson.

Decyzją trenerów do finału awansował Adam Kalinowski.

Następnie rozpoczęły się zmagania w drużynie Edyty Górniak. Anna Gąsienica-Byrcyn wykonała utwór Kelly Clarkson "Because of You". "Po dzisiejszym występie muszę przyznać, że to nie są Tatry tylko Himalaje" - stwierdziła Ula Dudziak. Anna Nadkierniczna zinterpretowała natomiast utwór "A Thousand Years" Christiny Perri. "Wzruszyłem się" - mówił Baron.

Paulina Przybysz pomogła pierwszej uczestniczce z ekipy Górniak dopracować ich autorskie utwory. Anna Gąsienica-Byrcyn przedstawiła utwór "Nocą" ( sprawdź! ). "Ten utwór powinien być przebojem w radiu" - chwaliła Górniak. Anna Nadkierniczna zaśpiewała natomiast piosenkę "Za jakiś czas" ( sprawdź! ). "Piękny, ponadczasowy utwór" - mówiła Górniak.

Punktami trenerów do finału przeszła Anna Gąsienica-Byrcyn.



Podopieczni Michała Szpaka pojawili się na scenie jako trzeci. Krystian Ochman rozpoczął rywalizację nieśmiertelnym klasykiem "Sound of Silence" duetu Simon & Garfunkel. "Przywaliłeś dopiero na koniec" - mówiła Dudziak. Mikołaj Macioszczyk wykonał natomiast piosenkę Dawida Podsiadły "Małomiasteczkowy". "Mam niedosyt. Chciałabym przynajmniej ze trzy utwory" - mówiła Górniak.

Autorski utwór Krystiana Ochmana "Światłocienie" (produkcja @Atutowy, posłuchaj! ) wywołała niemałe poruszenie. "Genialne wykonanie. Cieszę się, że znalazłeś kompromis miedzy muzyką rozrywkową i klasyczną" - mówił Szpak. "Fala" ( sprawdź! ) to natomiast utwór autorski Mikołaja Macioszczyka.

Do finału dzięki trenerom awansował Krystian Ochman.



Na koniec pozostała ekipa Urszuli Dudziak. Jędrzej Skiba wykonał przebój Muse "Time Is Running Out". "Jestem w szoku, że ty potrafisz tak śpiewać" - mówiła zaskoczona Edyta Górniak. Martyna Zygadło na warsztat wzięła natomiast wielki przebój Zdzisławy Sośnickiej "Aleja Gwiazd". "Twój występ był bardzo dobry. Zasługujesz, aby być w tym miejscu" - komentował Baron.

Autorska piosenka Skiby pt. "Dogonić" ( sprawdź! ) wywołała spore emocję. "Jędraszku, ty piszesz hity!" - mówiła Dudziak. Ostatnim singlem, który usłyszeliśmy tego wieczoru był utwór "Zapamiętaj mnie" ( sprawdź! ) Martyny Zygadło.

W finale w wyniku głosowania trenerów wystąpi Jędrzej Skiba.