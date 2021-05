Trwają spekulacje, kogo zobaczymy w fotelach trenerów w kolejnej, dwunastej edycji programu "The Voice of Poland". Pojawiły się nowe informacje.

Urszula Dudziak zasiadała w fotellu trenera programu "The Voice of Poland"

W grudniu 2020 roku końca dobiegła jedenasta edycja "The Voice of Poland". W składzie trenerskim zasiadali: Michał Szpak, Tomson i Baron, Edyta Górniak oraz Urszula Dudziak. Zwycięzcą został podopieczny Szpaka - Krystian Ochman.

Od początku tego roku rozpoczęto spekulacje na temat tego, kto zasiądzie w składzie nowych edycji programów z serii "The Voice" w TVP - "The Voice of Poland", "The Voice Kids" i "The Voice Senior".



W styczniu głośno było o możliwym zakończeniu współpracy z Andrzejem Piasecznym, trenerem "Seniora" i ulubieńcem widzów Michałem Szpakiem z "VOP". Wszystko przez poglądy obu wokalistów.

Żaden z nich nie krył się ze swoją niechęcią do partii rządzącej. Szpak aktywnie wspierał i wspiera środowiska LGBT+ i Strajk Kobiet. Podczas jesiennych protestów występował m.in. przed domem Jarosława Kaczyńskiego. Nagrał też utwór "Polska to kobieta" ze Swiernalisem. Piaseczny miał podpaść po tym, jak sieć obiegło nagranie z jego urodzin, na którym w wulgarnych słowach podsumował, co sądzi o PiS.

Najpierw pojawiły się spekulacje, że w miejsce Szpaka może się pojawić Rafał Brzozowski, kolejne doniesienia mówiły o Sylwii Grzeszczak.

Według nowych informacji w kolejnej edycji programu zabraknie też Urszuli Dudziak. "W wakacje, gdy będą nagrania do show, Ula chciałaby być w trasie koncertowej, gdyż za kilka występów może zarobić więcej niż za jurorowanie w telewizji" - podał "Fakt".



"Ona latem będzie pochłonięta budową domu kultury na swojej działce na wsi, która jest obok jej posiadłości. Ula chce tam organizować przeróżne zajęcia artystyczne m.in. warsztaty muzyczne. To ją teraz pochłania" - dodał informator.



