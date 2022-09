Marek Piekarczyk i Justyna Steczkowska już po raz piąty zasiadają obok siebie w trenerskich fotelach "The Voice of Poland". Razem z nimi uczestników oceniają Tomson i Baron z grupy Afromental oraz debiutująca w tym gronie Lanberry, która zastąpiła Sylwię Grzeszczak.

W sobotnich dwóch odcinkach "The Voice of Poland" pojawili się uczestnicy z województwa kujawsko-pomorskiego oraz młodzi Polacy na co dzień mieszkający na Wileńszczyźnie. Po raz pierwszy w historii show produkcja postanowiła poszukać muzycznych talentów wśród Polaków mieszkających na obczyźnie.

"The Voice of Poland": Ewelina Gancewska i "Tańczące Eurydyki"

W drugim sobotnim odcinku zobaczyliśmy uczestników z Wileńszczyzny i Podlasia. 21-letnia Ewelina Gancewska jest Polką z Wilna, a w programie zaśpiewała "Tańczące Eurydyki" w wersji Anny German ( posłuchaj! ). Za kulisami wspierali ją trzej bracia bliźniacy (razem występują w zespole) i mama. Wszyscy pojawili się na scenie.



"Jestem wrażliwy na takie dźwięki. Wszystkie wokalistki poległy na tym utworze" - stwierdził Piekarczyk.

"Nie wszystkie, ja nie poległam" - odparła Steczkowska, która postanowiła mu to udowodnić, śpiewając z Eweliną w duecie.

"Rety... Pięknie" - mówił Baron w trakcie występu. Wszyscy trenerzy odwrócili swoje fotele, a 21-latka wybrała na swoją trenerkę Justynę Steczkowską.

"The Voice of Poland": Kim jest Ewelina Gancewska?

Ewelina Gancewska urodziła się w 2011 roku w Wilnie jako jedna z czworga bliźniąt. Jej bracia to Augustyn, Robert i Daniel.

Wokalistka uczy się śpiewu w Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru. Jej drugim kierunkiem jest psychologia pedagogiczna.

Jej uroda zostało doceniona w XX Konkursu Miss Polka Litwy, w którym została wicemiss.

