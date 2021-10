Z udostępnionego w mediach społecznościowych zwiastuna, widzimy śpiewającą przebój Martę Dzwonkowską "Hot Right Now" Rity Ory i DJ-a Fresha. Podczas jej występu możemy zobaczyć, jak fotele odwracają Tomson z Baronem oraz Sylwia Grzeszczak. W tańcu zatracił się natomiast Marek Piekarczyk.



Wideo Zwiastun: Przesłuchania w ciemno, odc. 9-10 - The Voice of Poland 12

Kim jest Marta Dzwonkowska? Było o niej głośno już kilka razy

Marta Dzwonkowska to członkini zespołu Girls On Fire, w skład którego oprócz niej wchodzą - Joanna Cholewa i Monika Wiśniowska-Basel (również wystąpiła w "The Voice of Poland" w tym sezonie).

W 2013 roku trio wystąpiło w programie "X Factor". Pod opieką Tatiany Okupnik członkinie formacji odpadły dopiero w piątym odcinku na żywo.

W 2017 roku ukazał się debiut zespołu pt. "Siłą kobiet". Promował ją m.in. utwór tytułowy. Za klip do tego singla wokalistki były nominowane w kategorii kreacja aktorska podczas 26. Yach Film Festival. Rok później walczyły o udział w eliminacjach do Eurowizji, a z piosenką "Siła kobiet" grupa zgłosiła się do występu podczas Debiutów na Festiwalu w Opolu.

"Siła kobiet", czyli afera w TVP

Piosenka "Siła kobiet", opowiadająca o niezależnych kobietach, stała się nieoficjalnym hymnem Czarnych Protestów, które organizowane były organizowane w tamtym czasie w naszym kraju. I właśnie tematyka numeru oraz to, w jakim kontekście była wykorzystywana, nie spodobało się prawicowym środowiskom.



Pojawiły się głosy, że teledysk ma wydźwięk "feministyczno-aborcyjny, ale również radykalnie antyklerykalny, a nawet satanistyczny". Oficjalny protest do TVP złożyła m.in. posłanka PiS Anna Sobecka.

TVP wydała oświadczenie, w którym zauważono, że faktycznie klip jest kontrowersyjny, ale sama piosenka nie budzi sprzeciwu i nie obraża niczyich uczuć. Trio wystąpiło więc ostatecznie na Festiwalu w Opolu, wygrywając nagrodę im. Anny Jantar oraz statuetkę Karolinki jury opolskiego koncertu.



Marta Dzwonkowska śpiewa Mateusza Morawieckiego

O Dzwonkowskiej znów głośno było w tym roku. Wokalistka wystąpiła na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej z utworem "Wiersze Mateusza", a jego tekst był całkowicie sklejony z różnych wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Całość utrzymana jest w mocno humorystycznym, tanecznym klimacie. Teledysk do "Wierszy Mateusza" możecie zobaczyć poniżej: