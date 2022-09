"The Voice of Poland": Kim jest Konrad Baum? Znacie go z telewizji!

Voice Of Poland

W najbliższym odcinku "The Voice of Poland" pojawi się m.in. Konrad Baum, śpiewający lekarz neurolog stojący na czele rockowej grupy DOC. Ma on na koncie wcześniejsze próby w innych muzycznych programach - "Must Be The Music", "Szansa na sukces" czy "Droga do gwiazd".

Marek Piekarczyk jest jednym z trenerów "The Voice of Poland" AKPA