Kamila Ignatowicz pochodzi z Leszna Górnego, liceum skończyła w Żaganiu, a teraz ponownie mieszka w Koszalinie. Wokalistka często się przeprowadza ze względu na pracę męża, który jest trenerem koszykówki. To właśnie Piotr był pierwszą osobą, która zachęciła Kamilę do rozwijania muzycznego talentu.

Za treningami poszły pierwsze sukcesy (występ w "Must Be The Music" w Polsacie w 2013 r.), koncerty, współprace (m.in. duet z Norbim), wypuściła nawet debiutancką płytę jako Kamajla, jednak nie wszystko poszło po ich myśli.

Kamila zaszła w ciążę, jednak okazało się, że ich córka Oliwia urodziła się jako wcześniak w szóstym miesiącu ciąży. Choć na początku było bardzo trudno, Oliwia szybko dogoniła rówieśników.

Uczestniczka postanowiła przyjść do programu, bo kocha występować przed ludźmi.

Kamila Ignatowicz w "The Voice of Poland"

W muzycznym show TVP zaśpiewała balladę "I'll Be There For You" Bon Jovi ( posłuchaj! ) i roztopiła serca wszystkich trenerów. "Aż miałam ochotę Marka do tańca zaprosić" - rozmarzyła się Justyna Steczkowska. Uczestniczka postanowiła jednak wybrać drużynę Barona i Tomsona, czyli chłopaków z Afromental.

"Przepiękna", "Najlepszy głos jak dotąd", "Śliczny śpiew", "Petarda", "Moja faworytka" - zachwycają się w komentarzach internauci.



Na Instagramie wokalistka podziękowała swoich trenerom za ciepłe przyjęcie do ich drużyny.



"Czuje ogromny zaszczyt gościć w 13. edycji 'The Voice of Poland', jest to niesamowite przeżycie. Jestem niezmiernie poruszona tym, co się wydarzyło, bardzo szczęśliwa i zaskoczona tak pozytywnym odbiorem. To uświadamia mnie, aby pokazać się z jeszcze lepszej strony w kolejnych etapach. Dziękuje wszystkim za wsparcie" - napisała Kamila Ignatowicz.

Przypomnijmy, że 17 września widzowie zobaczą aż trzy odcinki muzycznego talent show TVP2. 24 września wyemitowane zostaną trzy ostatnie odcinki Przesłuchań w ciemno. To właśnie wtedy poznamy pełny skład drużyn Justyny Steczkowskiej, Lanberry, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona.