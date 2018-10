"The Voice of Poland": Kim jest Alice Merton, autorka hitu "No Roots"?

Voice Of Poland

Podczas drugiego odcinka bitew w dziewiątej edycji "The Voice of Poland" gościem specjalnym była Alice Merton, która popularność na świecie zdobyła dzięki hitowi "No Roots".

Alice Merton wystąpiła w "The Voice of Poland" /Tim Bruening /materiały prasowe

Alice Merton karierę muzyczną rozpoczęła od stworzenia własnej wytwórni płytowej - Paper Plane Records International. W ubiegłym roku pojawił się pierwszy singel młodej piosenkarki, "No Roots", który wciąż grany jest w stacjach radiowych i telewizjach muzycznych na całym świecie (w Polsce osiągnął już status platyny). Niedawno artystka ujawniła także nowy singel "Lash Out", do którego klip premierę będzie miał już w najbliższą środę (30 maja).



Na początku 2017 roku ukazała się debiutancka EP-ka Alice Merton, zatytułowana "No Roots EP". Aktualnie artystka pracuje nad płytą, która ukazać ma się w przyszłym roku. Alice Merton wyprzedała swój debiutancki występ w Polsce na początku tego roku.



Kolejnym przebojem artystki, który podbija radiostacje na całym świecie, jest piosenka "Why So Serious".



Przypomnijmy, że Alice Merton można było oglądać w poprzednim odcinku bitew. Wystąpiła wtedy z Tomem Odellem i wykonała piosenkę "Hal As Good As You".

