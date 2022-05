Przypomnijmy, że 12. edycja "The Voice of Poland" zakończyła się w grudniu 2021 r. (zwyciężczynią został Marta Burdynowicz z drużyny Justyny Steczkowskiej). Niemal przez cały sezon ogromne emocje wzbudzały decyzje składu trenerskiego, w który wchodzili: Marek Piekarczyk, Sylwia Grzeszczak, Justyna Steczkowska oraz Tomson i Baron.

Najwięcej pretensji widzowie mieli do Sylwii Grzeszczak, która miała nie radzić sobie w tej roli. Nic więc dziwnego, że gdy pojawiły się plotki na temat zmian w składzie trenerskim, jeszcze w trakcie programu, Grzeszczak wymieniano jako pierwszą do zmiany.

Reklama

Ostatecznie wokalistka potwierdziła, że nie pojawi się w 13. sezonie "The Voice of Poland". W rozmowie z magazynem "Party" przyznała, że nie jest w stanie pogodzić swoich codziennych obowiązków z pracą na planie show.

"Jeśli w coś się angażuję, to poświęcam się temu na maksa. Najbliższy czas przeznaczam na tworzenie muzyki. Jak wchodzę do studia przed południem, potrafię z niego wyjść dopiero o czwartej nad ranem. Kocham to i niestraszne mi zmęczenie. Nie sądzę, by przy takim trybie pracy udało mi się pogodzić to z kolejną edycją" - ujawniła Sylwia Grzeszczak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trenerzy "The Voice of Poland" oceniają Sylwię Grzeszczak materiały prasowe

Na razie jeszcze oficjalnie nie ujawniono, kto pojawi się w składzie jury - poprzednio swoje fotele ocalili tylko Tomson i Baron, którzy są weteranami programu (nie byli tylko w pierwszej i dziewiątej edycji), a produkcja w ostatnim czasie stawia na częste zmiany.

Finał "The Voice of Poland" 1 / 25 Marta Burdynowicz Źródło: AKPA Autor: Dariusz Gałązka udostępnij

"The Voice of Poland", "The Voice Senior" i "The Voice Kids" - ruszyły castingi

W dniach 30 maja - 8 czerwca trwają precastingi do nowych edycji "The Voice of Poland" (program powróci na antenę jesienią), a także "The Voice Kids" oraz "The Voice Senior". Po zakończeniu przesłuchań, osoby, które zakwalifikują się do programu, zostaną poinformowane drogą mailową lub telefoniczną.

Do "The Voice of Poland" mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły 16. rok życia. "The Voice Senior" skierowany jest do wokalistów powyżej 60 lat, z kolei w "The Voice Kids" udział mogą brać dzieci od 8 do 14 lat. W przypadku tego ostatniego show formularz zgłoszeniowy muszą wypełnić rodzice bądź opiekunowie prawni dziecka.

Na pewno spore zmiany czekają w "The Voice Senior" - tuż po finale trzeciej edycji zmarł Witold Paszt z grupy VOX. Uczestników oceniali także Maryla Rodowicz, Alicja Majewska i Piotr Cugowski. Według nieoficjalnych informacji miejsce zachowa tylko Rodowicz.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łzy Witolda Paszta w "The Voice Senior" TVP

Największą stabilizacją może pochwalić się za to "The Voice Kids" (prawdopodobnie wiosną 2023 r. zobaczymy szóstą edycję). W jury od początku zasiadają Tomson i Baron z Afromental oraz Dawid Kwiatkowski. Od drugiej odsłony towarzyszy im Cleo, która zastąpiła Edytę Górniak.