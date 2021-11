Podczas nokautu w "The Voice of Poland" w drużynie Marka Piekarczyka Karolina Robinson wystąpiła jako druga i zaśpiewała utwór Adele "Send My Love (To Your New Lover)". Występ niezbyt przekonał Tomsona i Barona, którzy aż dwukrotnie sugerowali, że uczestniczka nie powinna przejść dalej.



"Karolinka, słyszałaś, co tam się wydarzyło. Myślisz, że to było 100 procent? No właśnie, dla mnie to była ostatnia deseczka, którą przybiłaś, nie powiem gdzie. Ania powinna zastąpić Karolinę" - mówił Tomson po występie Anny Hnatowicz.

Chwilę później, gdy ważyły się losy Doroty Kaczmarek, Tomson skrytykował Robinson ponownie.

"Wydaje mi się, że nie do końca dobrze wypadła Karolinka" - stwierdził Baron. "Nie mam nic przeciwko tobie, ale twój występ był niegodny tego etapu. Nie twój talent, ale ten występ" - dorzucił Tomson na co Robinson wymownie zareagowała.



Piekarczyk pozostał jednak niewzruszony i zabrał Karolinę Robinson do odcinków na żywo.

Widzowie krytykują Piekarczyka i Karolinę Robinson

Na oficjalnym koncie "The Voice of Poland" na Facebooku wybuchła ogromna dyskusja dotycząca uczestniczki. Przeważająca część internautów uznało, że Tomson miał całkowitą rację ze swoim komentarzem.

"Występ Karoliny był wprost proporcjonalny do jej talentu. Niegodny dla tego etapu. Nie rozumiem..." - napisał jeden z komentujących.

"Tomson miał rację, Karolina śpiewała, jakby jej się nie chciało", "Co jeszcze mógł powiedzieć Tomson, żeby Maro wyrzucił Karolinę?", "Karolina znów słabiutka, brawa za komentarz chłopaków".

"Na pierwszej zmianie powinna odpaść Robinson, sugestie od Tomsona jak najbardziej na tak, aż nie chce się dalej oglądać".

Pojawiły się jednak również głosy broniące Kay Ry oraz decyzji jej trenera.



"O kurczę to tylko mi się Robinson podobała? Lubię takie magnetyczne, tajemnicze i psychiczne wokalistki", "Ciekawe, czy by się hejt tak wylewał na Karolinę, gdyby nie komentarz Tomsona. Jak dla mnie jest mega intrygująca i jeszcze odpali w odcinkach na żywo" - czytamy.

"Nie wiem, co się tak uwzięliście na tę Robinson. Duet dziś nic ciekawego nie pokazał, moim zdaniem są nijacy, natomiast Karolina ma coś w sobie i na pewno ciekawą barwę. W bitwach może i nie robiła popisówy, ale moim zdaniem lepiej na tym wyszła" - napisała inna komentująca.