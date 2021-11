"The Voice of Poland": Karolina Robinson (Kay Ra) i "4 soboty (Dajcie mi spokój)". Posłuchaj piosenki i sprawdź tekst

Voice Of Poland

Karolina Robinson wywołuje gorące emocje wśród widzów 12. edycji "The Voice of Poland". Podopieczna Marka Piekarczyka w sobotnim półfinale zaśpiewa m.in. piosenkę "4 soboty (Dajcie mi spokój)". Czy to wystarczy do awansu do finału?

Karolina Robinson i Tomasz Kammel w "The Voice of Poland" /TVP / Agencja FORUM